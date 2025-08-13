El gaditano Juvencio Maeztu, nuevo CEO y Presidente mundial de Ingka Group | IKEA

El gaditano Juvencio Maeztu ha sido nombrado próximo consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group, el distribuidor más grande de Ikea, convirtiéndose así en el primer no sueco al frente de la empresa que representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca.

Maeztu, actual consejero delegado adjunto y director financiero de Ingka Group, asumirá el nuevo cargo el próximo 5 de noviembre, cuando sucederá a Jesper Brodin, quien ha dirigido la compañía los últimos ocho años y permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026.

El español comenzó su trayectoria en Ikea hace casi 25 años, desempeñándose inicialmente como director de tiendas en España y llegando a ejercer diversos roles dentro de la multinacional sueca, incluyendo la dirección de Ikea India entre 2012 y 2018, para ocupar posteriormente y hasta la actualidad las responsabilidades de consejero delegado adjunto, miembro del consejo de administración y director financiero de Ingka Group.

«Juvencio tiene una amplia experiencia en Ikea y en el negocio retail, y sé que su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro«, dijo Lars-Johan Jarnheimer, presidente del consejo de supervisión de Ingka Holding.

«Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí, y es un orgullo avanzar ahora sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto», ha afirmado Maeztu, quien se ha mostrado «muy emocionado e ilusionado por el futuro de Ikea».

En este sentido, el próximo CEO de Ingka Group ha subrayado que la profundidad de la visión y el compromiso con la asequibilidad y el bajo precio de la compañía «suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas».

«Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de Ikea y desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo», ha apostillado.

Con operaciones en 31 mercados, Ingka Group es el distribuidor más grande de Ikea y representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca. Ingka Group posee y opera los canales de venta de Ikea bajo acuerdos de franquicia con Inter Ikea Systems y cuenta con tres áreas de negocio: Ikea Retail, Ingka Investments e Ingka Centres.