La fruta de la 'eterna juventud' se cultiva en Cádiz

El ser humano busca desde sus propios orígenes la inmortalidad. La leyenda de la popular «Fuente de la Eterna Juventud» ha sido históricamente un anhelo de vencer el paso del tiempo. Algunos relatos sitúan su origen en mitos grecolatinos, donde manantiales sagrados otorgaban fuerza y longevidad a quienes bebían de ellos. Estas primeras versiones hablaban de aguas con propiedades casi divinas, custodiadas por espíritus de la naturaleza, accesibles solo a quienes demostraban pureza o valor extraordinario. En la Edad Media, este mito se transformó y se mezcló con historias de viajeros y exploradores que aseguraban haber oído sobre tierras lejanas donde la vejez no existía. Eran bastantes populares las historias de marineros que hablaban de islas misteriosas en las que el tiempo parecía detenerse. No obstante, la leyenda alcanzó su máxima popularidad en el Siglo XVI, cuándo se vinculó a las expediciones españolas a América. En concreto, el nombre de Ponce de León ha quedado históricamente asociado para siempre con la búsqueda de la fuente, aunque los historiados debaten sobre la veracidad de ese objetivo.

La «Fuente de la Eterna Juventud» nunca ha sido hallada por el hombre, pero el ser humano siempre ha buscado la inmortalidad. Ahora, los estudios más modernos de la ciencia sitúan a la fruta de la 'eterna juventud' en la provincia de Cádiz. La pasada semana, el doctor Milen Georgiev, jefe del departamento de Biotecnología de Células Vegetales del Centro de Biología de Sistemas Vegetales y Biotecnología de Plovdiv (Bulgaria) e incluido recientemente en la lista del 1% de los científicos más influyentes del planeta, impartió una conferencia en la Universidad de Cádiz, en concreto en la Facultad de Ciencias de Puerto Real.

Durante su ponencia en Cádiz, dio algunos datos interesantes: Cádiz tiene un 37% de obesidad, uno de los datos más altos de España; la población española tiene una de las esperanzas de vida más altas de Europa y se espera que continúe aumentando hasta el año 2050; el resveratrol, un compuesto del vino, es uno de los más interesantes que muestra envejecimiento, aunque para encontrar un claro beneficio habría que beber a diario unos 4 litros de vino tinto, ya que es un compuesto que está en la piel de la uva, mientras que otros vinos como el vino blanco no usa la piel para producirlo. Además, destacó los genes solo representan el 20% del envejecimiento, mientras que el 80% de los factores depende de la alimentación, deporte, no consumir drogas, etc.

Georgiev fue invitado por el Programa de Doctorado de Biomoléculas y Biomedicina de la Universidad de Cádiz, con el apoyo de la Real Sociedad Española de Química.

El trabajo de Georgiev se centra en la metabolómica, «el estudio de todas las moléculas pequeñas, los llamados metabolitos, que se generan en las células y tejidos del organismo humano». Estas moléculas «reflejan con gran precisión lo que realmente ocurre en el cuerpo en un momento dado, casi como si se tratara de una fotografía instantánea del metabolismo».

El doctor Milen Georgiev durante su conferencia en la Universidad de Cádiz Francis Jiménez

«La metabolómica es increíblemente poderosa porque ayuda a entender cómo el estilo de vida, la dieta o las enfermedades afectan a la biología del ser humano. En los últimos años, se ha vuelto especialmente importante en la ciencia de la longevidad. Los investigadores han identificado metabolitos específicos relacionados con una vida más larga o con un mayor riesgo de mortalidad, así como biomarcadores que reflejan la 'salud biológica'».

En palabras de Georgiev, «lo que resulta aún más emocionante es el desarrollo de los llamados relojes metabolómicos del envejecimiento: modelos capaces de predecir la edad biológica, el estado de salud e incluso la esperanza de vida basándose en datos metabólicos. Estas herramientas nos ofrecen una visión más profunda y dinámica del envejecimiento, convirtiendo a la metabolómica en uno de los campos más prometedores y competitivos de la ciencia moderna».

Múltiples beneficios

Este científico búlgaro, un referente a nivel mundial, estudia una planta que se cultiva en la provincia de Cádiz y cuya fruta tiene muchísimos beneficios para la salud, como reducir el colesterol, mejorar la circulación sanguínea y los niveles de estrés. Se trata de la granada. Georgiev analiza «tanto las hojas como el juego de la fruta, y ambos muestran propiedades para favorecer un envejecimiento saludable».

Recolecta de la granada en Cádiz L. V.

«Las hojas parecen ralentizar el deterioro relacionado con la edad, mejorar la función mitocondrial y activar vías moleculares clave asociadas a la longevidad. Al mismo tiempo, el jugo de la fruta tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo y la salud general, demostrando cómo distintas partes de la misma planta pueden contribuir de manera complementaria al bienestar», afirma.

La búsqueda de la longevidad «es tan antigua como la humanidad», pero la ciencia de la longevidad «es todavía relativamente joven», pero «se desarrolla rápidamente». Muchas plantas se han relacionado «con beneficios para la salud y con el potencial de favorecer un envejecimiento saludable». Los polifenoles vegetales, que se encuentran de manera natural en alimentos como las uvas, manzanas y otras frutas «han demostrado tener efectos positivos sobre la esperanza de vida y la salud celular».

Además, la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, hierbas y aceite de oliva, «sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la nutrición basada en plantas favorece la longevidad», ya que las personas que siguen este tipo de dieta suelen disfrutar de« un periodo más largo de vida saludable», es decir, de una mayor «salud biológica».

Georgiev defiende que la longevidad «está influenciada principalmente por el estilo de vida, que representa aproximadamente un 80%, mientras que la genética contribuye solo al 20%». Por ello, no cree que exista «una bala mágica», pero muchos factores, incluida «una dieta saludable rica en productos naturales, pueden contribuir a una vida más larga y saludable, especialmente a que puedan contribuir a una vida más larga y saludable».

Muchas personas creen que los esfuerzos de investigación para extender la vida «son una especie de ficción científica»; sin embargo, recuerda que hace apenas 125 años la esperanza de vida humana era de solo 50 años, mientras que ahora es de aproximadamente 73. En otras palabras, «en un periodo muy corto de nuestra evolución hemos logrado extender la esperanza de vida humana en cerca de un 50%».

Propiedades de la granada El consumo de granada se asocia con efectos positivos sobre la función cerebral y la memoria, según algunos estudios preliminares. Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios pueden tener un impacto en la protección neuronal y en la reducción del estrés cerebral. También se investiga su potencial en la prevención de ciertas enfermedades crónicas debido a la combinación de vitaminas, minerales y fitoquímicos presentes en la fruta. Además, contiene antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a reducir el daño celular causado por los radicales libres. Su consumo aporta vitamina C y vitamina K, así como minerales como el potasio, que son importantes para el funcionamiento del sistema inmunológico y la regulación de la presión arterial. Por otro lado, sus compuestos bioactivos pueden influir en la reducción de la inflamación en el organismo. El jugo y las semillas de granada contienen fibra dietética, que favorece la digestión y contribuye a la salud intestinal. También se ha observado que ciertos componentes de la granada pueden influir en los niveles de colesterol, ayudando a mantener un perfil lipídico equilibrado. La presencia de antioxidantes puede afectar la salud cardiovascular al mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y reducir la oxidación del colesterol.

Más de 130 hectáreas sembradas

En época de sequía, como la que ha azotado a la provincia de Cádiz en los últimos años, es fundamental reinventarse y adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas. Muchos agricultores han optado por plantar especies que no necesitan tanta agua. Es el caso del cultivo de la granada, que se ha expandido de manera considerable en los últimos años en la provincia de Cádiz.

Hay sembradas más de 130 hectáreas en la provincia. Se trata de un producto que se exporta sobre todo a Europa. No necesita tanto riego y empieza a ser una alternativa para los agricultores en tiempos de sequía.

Una de las empresas que se dedica al cultivo de la granada en la provincia de Cádiz es Granados Andalucía, con una finca en Jerez, donde cada año se recolectan unos 300.000 kilos de este frutoo. Existen diversas variedades de la granada, entre ellas la 'wonderful', que puede alcanzar los 50 centímetros de diámetro y el kilo de peso.

Un científico influyente Milen Georgiev ha sido incluido recientemente en la selecta lista del 1% de los científicos más influyentes del planeta, según la Universidad de Stanford (Estados Unidos), que mide tanto la contribución a lo largo de la carrera como la actividad actual de investigadores de todo el mundo en 22 campos científicos y 174 disciplinas. Para este científico búlgaro se trata de «un gran honor y un reconocimiento muy significativo a mi trabajo de los últimos 25 años». Más allá de la satisfacción personal, para Georgiev «es un signo de que la biotecnología, así como campos de investigación como la obesidad y el envejecimiento, están cobrando cada vez más importancia y relevancia dentro de la comunidad científica global».