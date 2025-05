Fraude informático en la cárcel de Botafuegos con un perjuicio económico superior a los 88.000 euros

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 22/05/2025 a las 11:56h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en Algeciras han esclarecido un fraude informático que afectó al Centro Penitenciario de Botafuegos, con un perjuicio económico superior a los 88.000 euros, identificando por estos hechos e imputando a un hombre de 60 años de edad residente en la provincia de Girona.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició tras la denuncia presentada por representantes de la institución penitenciaria, que detectaron irregularidades en el destino de varias transferencias bancarias habituales.

Para ello, el autor de los hechos utilizó una técnica delictiva conocida como 'Man in the Middle', propia del ámbito de las nuevas tecnologías, que consiste en interceptar la comunicación entre un emisor y un receptor con el objetivo de espiar, alterar o redirigir información sensible, como en este caso los datos bancarios.

Gracias a esta manipulación, logró acceder a la banca online vinculada al centro penitenciario y modificar la cuenta beneficiaria de determinadas transferencias periódicas para sustituirla por una propia, recibiendo de forma fraudulenta dos transferencias que sumaban más de 88.000 euros.

Finalmente, tras una compleja investigación que abordó distintas líneas de trabajo, los agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de Algeciras lograron identificar al presunto autor como un hombre de 60 años residente en la provincia de Girona. Así, en colaboración con la Comisaría Provincial de Girona, se estableció un dispositivo policial que permitió su localización e imputación como autor de un delito de estafa.