El fotoperiodismo de Cádiz se reivindica con una exposición de los hechos más noticiosos del pasado año

Pasan los años y la importancia del papel del fotoperiodismo sigue estando sobre la mesa. Frente a una era marcada por la inteligencia artificial, el trabajo de los fotoperiodistas es esencial para mostrar la verdadera realidad a través de los objetivos de los fotógrafos gaditanos.

Es por ello por lo que este lunes se ha celebrado la inauguración de la exposición 'Fotocrónica, un año de fotoperiodismo en la provincia de Cádiz', un repaso visual por algunas de las imágenes más destacadas de lo acontecido en 2024.

Esta muestra refleja el trabajo de 16 fotoperiodistas gaditanos. Un «recorrido visual» compuesto por más de 50 fotografías que conforman la «crónica de la provincia, sus diferentes paisajes, diversidad, cultura, sucesos y todo lo que ha ido ocurriendo durante el pasado año en Cádiz», ha explicado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, durante la inauguración.

La exposición, patrocinada por la Diputación, ha sido organizada por la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Asociación de la Fotoperiodistas de la Provincia de Cádiz, entidades a las que Martínez del Junco ha agradecido la iniciativa. En especial, a sus profesionales, «porque no son momentos fáciles para vosotros, con la inteligencia artificial, con los bulos, con lo que es desinformación en definitiva. Gracias a vuestro trabajo, los ciudadanos nos podemos hacer una idea de lo que realmente pasa, que eso es democracia en definitiva».

«Necesitamos que esta profesión sea reconocida»

Para Román Ríos, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, organizar 'Fotocrónica' ha sido una oportunidad para mostrar la diversidad de la provincia, desde el ámbito geográfico hasta el temático, así como para reclamar la importancia tanto del periodismo local, «necesitamos que esta profesión sea reconocida a nivel laboral, también porque desde hace años venimos sufriendo un deterioro de la misma. Necesitamos que las instituciones nos ayuden, no solo escuchando nuestra voz, también en la cotidianidad. No podemos permitir que esta profesión desaparezca. El día que desaparezcan las imágenes, desaparecerá la visión del mundo».

En la misma línea, Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, ha hecho hincapié en la labor de quienes ejercen el periodismo gráfico cuya labor es captar la atención y reflejar que «vivimos en una época de mucha prisa, de mucha urgencia, de muchísima fotografía, la era de la imagen, billones de fotos dicen que se hacen cada año y entre ellas, siempre que vemos la foto de un fotoperiodista, de un profesional, encontramos algo diferente. Entre todo ese ruido, esa cantidad ingente de fotografías, los fotoperiodistas encuentran una mirada diferente». Además, ha insistido en que ellos «saben encontrar la perspectiva que los que no tenemos esas condiciones, los que no somos profesionales de la fotografía, no encontramos».

'Fotocrónica 2024. Un año de fotoperiodismo en la provincia de Cádiz' recoge un total de 57 imágenes publicadas en medios de comunicación impresos y digitales, correspondientes a otros tantos hitos noticiables que ocurrieron en las diversas comarcas gaditanas. Las fotografías expuestas son obra de Andrés Carrasco, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández 'Kiki', Juan Carlos Toro, Julio González, Lourdes de Vicente, Marcos Piñero, Miguel Gómez, Nacho Frade, Paco Martín y Román Ríos.

En la inauguración han estado presentes la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha agradecido la labor tan importante de los fotógrafos en la ciudad de Cádiz. También han querido formar parte de este momento miembros de ambas asociaciones, además de periodistas y la mayoría de los autores de las fotonoticias expuestas, entre otras personas.

La exposición puede visitarse hasta el mes de mayo mayo en el Palacio Provincial, de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 18:30 a 21:00 horas.