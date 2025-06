Las ferias de Cádiz provocan un repunte de Covid, gripe y bronquitis por las aglomeraciones

Cádiz está viviendo una primavera intensa. La provincia ha sido escenario de eventos y celebraciones multitudinarias como la Semana Santa, el Gran Premio de Motociclismo en Jerez y el desarrollo de las primeras ferias del año, como la de Jerez, El Puerto, Vejer, Rota, Sanlúcar o Puerto Real, entre otras. Una serie de acontecimientos que tienen una importante repercusión en la hostelería gaditana. Hasta 200.000 personas acudieron al Circuito de Jerez - Ángel Nieto para presencia in situ el desarrollo de las carreras del Mundial de Motociclismo. Supuso un gran éxito económico con una repercusión de 25 millones de euros en la provincia. En cuanto a la Semana Santa, según los datos de la patronal, se alcanzó una ocupación hotelera del 81,3%, casi 20 puntos más que con respecto al año 2024, que estuvo marcado por importantes episodios de precipitaciones que impidieron que salieran muchas hermandades. En municipios como Jerez, Chiclana o San Fernando se superó, además, el 85%, mientras que en la capital gaditana la ocupación fue del 75,74%.

Eventos como la Feria del Caballo en Jerez, la Feria de Primavera en El Puerto de Santa María, o las ferias en Sanlúcar, Rota y Puerto Real han congregado a miles de personas en el último mes. Un ambiente marcado por la aglomeración, el contacto cercano y la falta de ventilación en muchos espacios. Durante varias semanas, casetas llenas, botellones en zonas próximas a los recintos feriales y grandes concentraciones en calles y locales han sido la norma.

Las ferias celebradas durante el mes de mayo en varios municipios de la provincia de Cádiz han coincidido con un repunte de las infecciones respiratorias agudas, entre ellas el COVID-19. Se trata de una situación que ya se ha observado en años anteriores tras eventos similares, especialmente en contextos donde las actividades sociales se desarrollan en interiores o en lugares poco ventilados, como puede ser el Carnaval o la Navidad.

La incidencia más alta de Andalucía

El repunte de infecciones respiratorias agudas tras las ferias no es una sorpresa. Estos eventos concentran durante varios días a miles de personas en espacios cerrados como casetas, donde se convive durante horas, muchas veces sin ventilación adecuada. Las aglomeraciones, tanto dentro del recinto ferial como en botellones y zonas cercanas, incluso en los medios de transporte público, crean un entorno propicio para la transmisión de virus respiratorios como el resfriado, la gripe o el COVID-19.

En el caso de Cádiz, la provincia tiene la incidencia más alta de Andalucía. Según los datos publicados por la propia Junta, en la semana entre el 26 de mayo y el 1 de junio, 5, la tasa de incidencia de IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas, como el COVID-19) se situó en 357,7 por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta de toda la comunidad autónoma. Cuatro semanas antes, la incidencia era solo de 215,9 por cada 100.000 habitantes y en las semanas posteriores la tasa de incidencia se ha encontrado por encima de 335/100.000 habitantes.

En las dos provincias de la comunidad autónoma con una mayor población, como son Málaga y Sevilla, la incidencia es menor que en Cádiz, con una tasa de 167,7 y 236,5 respectivamente. Cabe destacar que la tasa de incidencia en Málaga es la más baja de Andalucía. Cuatro semanas antes,

En provincias como Córdoba, Granada o Huelva, la tasa de incidencia de IRAs es prácticamente la mitad que en tierras gaditanas. En el caso concreto de Córdoba, entre el 25 de mayo y el 1 de junio se produjeron 183,9 contagios por cada 100.000 habitantes, en Granada, la tasa de incidencia se sitúa en 189,2; mientras que en Huelva, la segunda más baja de Andalucía, quedó fijada en 182,0. Jaén es la segunda provincia de Andalucía con la incidencia más alta entre el 25 de mayo y el 1 de junio, con 269,5 casos por cada 100.000 habitantes. Almería ha tenido una incidencia de 213,2.

A nivel regional, en la semana comprendida entre el 25 de mayo y el 1 de junio, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 226,1 casos/100.000h; una semana antes se situaba en 239,3 casos/100.000 habitantes. El grupo de menores de un año es el que presenta una mayor incidencia en Andalucía con una tasa de 1.339,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 1-4 con una tasa de 884/100.000 habitantes. Por sexo, la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (258,1/100.000h vs 193,2/100.000h). El porcentaje de positividad ha sido de 13% para SARS-Cov-2 y 4,3% para gripe. A nivel nacional, la tasa de incidencia a nivel nacional se sitúa en 349,5/100.000 habitantes. Por lo tanto, la incidencia en la provincia se encuentra por encima de la media andaluza y española.

En cuanto a los territorios dentro de la provincia, la comarca de Jerez y la Costa Noroeste presentó una mayor incidencia, en concreto de 392,4 por cada 100.000 habitantes. En la Bahía de Cádiz se situó en 363,5/100.000 habitantes; en el Campo de Gibraltar en 335,5 por cada 100.000 habitantes, y en el caso de la Sierra de Cádiz en 281,9/100.000 habitantes. No obstante, la comarca de Jaén Sur es la que tiene una mayor tasa incidencia de toda la comunidad autónoma, con 468,8 contagios por cada 100.000 habitantes.

«Me desperté el lunes y apenas me podía mover»

Olga ha dado positivo esta semana en COVID-19. Esta puertorrealeña se estrenaba este año con la feria de su pueblo. «No estuve en la Feria de Jerez, a la que suelo ir todos los años, ni tampoco en la de El Puerto donde sí estuvieron mis amigas».

«Siempre intento ir todos los días a la feria», relata. «Desde el jueves por la tarde hasta el lunes voy siempre con mis amigas». Este año la dinámica no era distinta a la de años anteriores. «He ido todos los días, y me encontraba bastante bien», pero «me desperté el lunes y apenas me podía mover».

Señala que «me desvelé con mucho frío de madrugada, me temblaba el cuerpo y me dolían mucho las piernas». No era la primera vez que se sentía así. «Ya había pasado dos veces antes el Covid y es algo que sabes que tienes antes de hacerte la prueba».

No tardó mucho en salir de dudas. «Me hice un test y he dado positivo», aunque «realmente ya lo sabía por cómo me sentía». Su sorpresa llegó cuando «mandé la foto del test dando positivo al grupo de Whattsap con mis amigas y muchas comenzaron a decir que también se encontraban mal».

Un par de horas más tarde «todo mi grupo de amigas había dado positivo». Desconocen «cuándo nos hemos contagiado y dónde ha sido», pero «entendemos que habrá sido en alguna de las casetas».