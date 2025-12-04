Un familiar de una paciente agrede a una enfermera en el hospital de Puerto Real

En la noche de este miércoles una supervisora general de Enfermería ha sufrido una agresión por parte de un familiar de una paciente ingresada en el centro.

La enfermera acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde había una gran concentración de personas. Una de ellas, agredió físicamente a la enfermera, huyendo antes de que llegara el personal de seguridad del hospital o los agentes de Policía Nacional.

Los hechos han sido denunciados este jueves y, además, se ha convocado una concentración de repulsa por los hechos y como forma de apoyo a la profesional agredida.

Lucha contra las agresiones a sanitarios

Tras los hechos, el Hospital Universitario de Puerto Real ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y la dirección gerencia del hospital puertorrealeño han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional y ha recordado, una vez más, han recordado que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.