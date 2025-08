Una familia de Chipiona se lleva el mayor premio que ofrece el RascaX10 de la ONCE: «Son muy buenas personas, trabajadoras del pueblo»

Una familia de Chipiona se ha llevado este fin de semana un premio de 150.000 euros con el Rasca X de la ONCE, que cuesta solo dos euros.

La suerte la ha dado Manuel Luis Mellado, que es vendedor de la ONCE desde 2023, y vendió el boleto agraciado ayer domingo a las puertas del Lidl situado a la entrada de la localidad gaditana. Se trata del mayor premio que ofrece el RascaX10 de la ONCE. «No se lo creían cuando se lo dije, luego vinieron todos para comprobarlo de nuevo, estoy muy contento», dice esta mañana Mellado. «Son muy buenas personas, trabajadoras del pueblo, ha caído muy bien este premio, me alegro un montón por ellos», concluye.

En el X10 si alguno de 'Tus Números' coincide con alguno de los 'Números Ganadores', se obtiene el premio correspondiente. Y si coincide con alguno de los 'Números Multiplicadores' x2, x5 o x10, multiplica por 2, 5 o 10 el premio correspondiente.

Para mañana, martes 5 de agosto, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 26 millones de euros.

Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.

Más temas:

Chipiona

Once