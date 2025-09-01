La falta de restricciones y el turismo de verano dejan los embalses gaditanos por debajo del 50%

Los expertos avisan que con el cambio climático los fenómenos meteorológicos serán cada vez más extremos y más impredecibles. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, se pasó de un verano 2024 marcado por la sequía y las restricciones al consumo y al riego, a un mes de marzo de 2025 histórico en precipitaciones. Las borrascas Jana, Konrad, Lawrence y Martinho dejaron a Cádiz como la segunda provincia de España con más lluvia acumulada. Una circunstancia que supuso un gran alivio para los embalses que superaron el 50% de su capacidad.

Precisamente este aumento en la cantidad de agua embalsada permitió a la Junta de Andalucía tomar medidas como suavizar las restricciones para los regantes, por ejemplo. En cuestiones de consumo humano, el verano ha sido igualmente menos restrictivo. En algunas playas han recuperado el servicio de duchas y lavapiés que el pasado verano decidieron no habilitar algunos ayuntamientos por el contexto de sequía y como una llamada al ahorro para concienciar a la población. Puerto Real y Sanlúcar decidieron que sus playas no tuvieran este servicio, mientras que otras ciudades como Cádiz, San Fernando o Chiclana, sí lo han habilitado.

Más agua y también más gasto

Tras este mes de agosto, el volumen medio de los embalses gaditanos se sitúa en un 47,04% con más de 850 hectómetros cúbicos de agua embalsada, más del doble que el pasado año en esta misma fecha y una cifra ligeramente superior a la media de los últimos diez años (764 hm3). En el caso de la provincia de Cádiz hay que tener en cuenta que, durante los meses de verano, la población aumenta de forma notable, sobre todo, en los municipios más turísticos del litoral. A mayor cantidad de gente, mayor demanda de agua y esa es una circunstancia que se deja notar en los datos.

Si tomamos solo los meses de junio, julio y agosto de 2025, los embalses han sufrido un descenso en la cantidad de agua almacenada de 162 hectómetros cúbicos. Esto supone un aumento del 31,4% con respecto al descenso que se registró en 2024 con más restricciones vigentes, tanto para consumo, como para uso agrícola e industrial. Sin embargo, la cifra de este verano, aunque es ligeramente inferior, se asemeja a la de 2023 (167,9 hm³).

Llamada al consumo responsable

Sin embargo, el contexto actual llama a ser prudentes con un bien tan preciado como el agua. Por ello, es necesario tomar medidas que ayuden a anticipar la posible llegada de un nuevo periodo de sequía. De hecho, el pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía anunció una inversión de más de 850 millones de euros en 130 obras hidráulicas en las ocho provincias de la comunidad como, por ejemplo, la nueva estación depuradora de aguas residuales de Puerto Real en Cádiz con un coste de 14,1 millones de euros. Mejorar las infraestructuras permite garantizar el suministro de agua.

Al mismo tiempo que desde las administraciones se toman medidas para mejorar la gestión del agua, se llama a los consumidores a hacer un uso responsable de este recurso. El hecho de que actualmente la provincia cuente con más del doble de agua embalsada que hace un año, no debería relajarnos a la hora de poner en práctica distintas medidas de ahorro.