La falta de arena en playas de Los Caños y Zahora llega al Parlamento andaluz

La propuesta, impulsada desde el PP de Barbate, ha sido defendida por la parlamentaria Susana González, quien ha indicado que la misma «recoge la voz de nuestros vecinos, de los hosteleros, de las familias que cada verano miran al mar y sienten con malestar el estado en que se encuentran estas playas, que son un tesoro natural y paisajístico y también un motor económico, social y turístico».

La parlamentaria popular ha lamentado «la inacción y dejadez» en la conservación de este entorno, destacando que «aunque la regresión de esta franja de litoral no es algo nuevo, resulta incomprensible que tras los temporales de este invierno las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica hayan vuelto a quedarse cortas y no se realizara ningún aporte de arena a las mismas«.

En su intervención, Susana González ha señalado que con motivo de los temporales de este verano la franja de arena «desaparecía casi por completo», impidiendo a los bañistas el «disfrutar de la playa», y donde los hosteleros de la zona «han visto con impotencia cómo sus chiringuitos han quedado arrasados por el oleaje y las pasarelas de acceso a la playa han quedado destruidas y desaparecidas».

Para la diputada, «los vecinos de Barbate se sienten abandonados por el Gobierno de España», y se ha preguntado si «las soluciones no hubieran llegado con mucha más rapidez» si esto «ocurriera en otros puntos turísticos de España».

Desde el PP han señalado que las actuaciones de reposición de arena llevada en temporadas anteriores han sido «un parche», porque «se cogieron sedimentos de donde no debían» aunque advirtiendo que «no debe utilizarse como pretexto para no hacer nada», lamentando que «como no funcionaron sus malas soluciones, ahora se niegan a buscar una solución de verdad».

Soluciones estructurales

Es por eso que se ha reclamado el que se aborden «soluciones estructurales» que permitan garantizar la estabilidad del litoral y «no nos obligue a repetir este debate año tras año», en palabras del PP. También se ha apremiado al Gobierno a que «actúe ya» para aportar arena y regenerar estas playas «antes de que vuelva la temporada estival», ya que Barbate «ha perdido oportunidades, empleo y riqueza mientras el Gobierno de España miraba para otro lado».

Susana González ha reconocido el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la propuesta del PP y ha mostrado su confianza en que «no vaya a caer en saco roto» por parte del Gobierno de España.

«Esto no es una petición caprichosa, no es un asunto menor, hablamos de la imagen de Andalucía, de la imagen de nuestras costas gaditanas, de su turismo y de empleo, y hablamos de un ecosistema único que merece ser protegido», ha concluido la parlamentaria del PP.