Los «fallos técnicos» en las pulseras para maltratadores en Cádiz provoca la falta de pruebas contra ellos en los juzgados

Los fallos técnicos detectados y reconocidos por el Ministerio de Igualdad sobre el sistema de control de las órdenes de seguimiento a los maltratadores por pulsera telemática -el sistema Cometa- ha tenido sus efectos en todo el país. En todos aquellos lugares y rincones donde una víctima pudiera estar en situación de riesgo y su agresor en vigilancia por imperativo legal. Como en la provincia de Cádiz. Y así lo advertía hace ya meses también la Fiscalía de Violencia de Género cuya responsable alertaba de que el sistema estaba fallando.

De esta forma se recoge en la Memoria anual que cada ejercicio hace el órgano provincial donde se insiste en la necesidad de que «extremar la vigilancia aumenta la protección de las víctimas». Y en este punto, la fiscal delegada Lorena Montero ya avisaba de que existe «una dificultad añadida provocada por el cambio de titularidad de la empresa prestataria del servicio de seguimiento». Según expone ha ocurrido «en más ocasiones de las deseadas», detallando que esto pasaba cuando solicitaba como diligencia que se les remitieran las transcripciones de las conversaciones mantenidas por la central Cometa y el investigado. «Nos están objetando diversos problemas técnicos abstractos impeditivos para descargar estos datos», advierte.

Y aunque este error haya podido ser resuelto o mejorado, ya ha tenido su consecuencia penal. Así lo indica también la Fiscalía que explica que al no haber podido tener acceso a estos datos, ya se han quedado «huérfanos de una prueba de relevancia para el enjuiciamiento de estas conductas». Esta actividad se ha completado con la incoación de otras 39 diligencias previas, si bien en estas la actividad investigadora ha versado sobre las denuncias que se reciben en Fiscalía procedentes del teléfono de asistencia a mayores, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, personal sanitario, Ayuntamientos, particulares, etc.

Más de 4.000 casos de protección activos: la mitad con seguimiento policial

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la provincia de Cádiz mantiene actualmente activos en el sistema de protección 4.376 casos de los que 2.419 tienen seguimiento policial (3.845 el pasado año, de los cuales 2.366 tenían seguimiento policial).

Además, se añade, se han instalado 130 dispositivos telemáticos, 78 para control de pena y 52 para control de medida cautelar. Ello «a pesar de las dificultades que imponen municipios pequeños propios de esta provincia, algunos de ellos, incluso con problemas de cobertura».

Por otro lado y según datos del punto neutro judicial, el número de denuncias durante el ejercicio de 2024 se cifró en en 6.215, lo que acredita un incremento respecto a los dos años anteriores que fueron: 5.618 (2023), y 5.777 (2022), de las cuales mayoritariamente las víctimas son mujeres de nacionalidad española.

La Fiscalía también vuelve a recoger en la memoria que sólo una minoría acude directamente a los juzgados a denunciar: 31, frente a 64 de 2023 y 52 de 2022. «Lo normal sigue siendo vía Policía o Guardia Civil por atestado, que fueron 4.795, sí bien en 4.253 fueron las propias víctimas las que quisieron dar el paso. En 484 de las ocasiones, se debió a la intervención directa policial, frente a las 222 del pasado año, lo que indica un incremento de estas intervenciones, en las procedentes de los servicios de asistencia y terceros, de 655 se ha incrementado a 1.150.

En cuanto a las diligencias urgentes incoadas han disminuido. De 2.841, respecto a las 2.945 (de 2023) y 2.752 (2022), frente a un incremento de las diligencias previas -2.945- habiéndose tramitado 2.222 en 2023 y 2.794 en 2022, circunstancia esta que probablemente ha motivado que se formulen menos escritos de acusación, 2.557, frente a los 2.968 del año anterior. También en este camino procesal en los casos de violencia de género sí han aumentado el número de conformidades: 1.192, respecto a las 881 anteriores.

La reparación sin reparar por insolvencia

Como indica la Fiscalía además de las mejoras en el sistema de protección y también en el terreno asistencial, sigue siendo un reto lograr que exista una efectiva reparación de las víctimas, como por ejemplo la satisfacción de las responsabilidades económicas estipuladas en sentencia, ya que en ejecución en la mayoría de los casos el acusado es declarado insolvente. «Es necesario incorporar medidas aseguratorias durante el curso del procedimiento y profundizar con órganos también especializados y mecanismos adecuados de coordinación institucional que logren una efectiva reparación de las víctimas, sus hijas e hijos».

También juzgados sobrepasados donde no se cumplen las garantías de seguridad La Memoria de la Fiscalía de este año vuelve a hacer un exhaustivo repaso por sus diferentes áreas y puntos de competencia sobre cómo se encuentran en materia de medios y recursos. Y en este caso en el área de Violencia de Género se vuelve a hacer un llamamiento sobre las carencias de personal de las que adolecen. Como indican, a excepción de los juzgados específicos de esta rama que se encuentran en Cádiz, Jerez y Algeciras y que tienen la especialización en la materia, los demás siguen asumiendo casos como juzgados mixtos. Por ello estos asuntos son atendidos por fiscales que desempeñan la guardia en el partido judicial pero que no son expertos por lo que, en ocasiones, además de la sobrecarga, les supone un añadido en un trabajo de coordinación continúo. «Los Juzgados Mixtos, sin poner en duda la profesionalidad de sus titulares, no colman las expectativas que generó la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género». Por otro lado, en la provincia de Cádiz, en lo que respecta a la estructura judicial, no existe ningún Juzgado de Violencia sobre la Mujer con servicio de guardia. Esto lleva a que en muchas ocasiones «de una forma encubierta y sin reconocimiento laboral», los fiscales que prestan servicio extienden su trabajo más allá del horario de audiencia, suponiendo en algunos casos «jornadas maratonianas», advierten. En relación a los recursos disponibles, la memoria reitera la necesidad de abrir un nuevo juzgado especializado en Algeciras debido a la saturación que ya tiene para toda la comarca el existente, «tanto por el elevado volumen de asuntos penales y civiles tramitados, como por la dificultad de traslado diario de los justiciables, reiterándose de forma relativamente frecuente, la circunstancia de jornadas de mañana que se prolongan hasta bien avanzada la tarde ante la acumulación de atestados policiales». Debido a ello -incide la Fiscalía- «nos encontramos con una situación que dista bastante de la prestación de un servicio de calidad. Hemos de reiterar que, transcurridos más de cuatro años desde la ampliación de la competencia territorial, el juzgado sigue teniendo unas infraestructuras insuficientes y ampliamente mejorables». Esto es, sin sala Gessel, ni estancias adecuadas para víctimas, testigos y demás intervinientes. Esto se traduce en problemas de seguridad y en dificultades para evitar situaciones de confrontación visual. Además, como denuncian, se ha suprimido el refuerzo a la titular del juzgado para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. «Una adecuada comarcalización tendría que ir acompañada de recursos y dotaciones; entre ellas, el lógico aumento de la plantilla e instalaciones del juzgado y la necesidad de establecer un servicio de guardia propio». En cuanto al Juzgado de Violencia en Cádiz, la memoria alaba la labor de coordinación que ayuda a suplir las deficiencias que existen como por ejemplo que la mayoría de las víctimas no cuenten con asistencia letrada en las diligencias realizadas en sede policial, o el número escaso de letrados en servicio de guardia (es el caso de los asuntos que proceden de Puerto Real en que se comparte letrado de guardia por el Juzgado Mixto y el Juzgado de Violencia, con las consiguientes fricciones entre los órganos judiciales), la no remisión de atestados desde la policía al Juzgado por el sistema Lexnet, la cámara Gessel que se encuentra radicada en el Juzgado de Menores (si bien se encuentra en el mismo edificio, estadio de fútbol, exige recorrer por la calle más de 500 metros), la separación geográfica del Juzgado de guardia y del Juzgado de violencia, aquel con inadecuadas instalaciones y deficientes medidas de seguridad cuando los asuntos, por razón de guardia se tramitan allí, la escasez de servicios de asistencia de urgencia, por no decir inexistencia, para mujeres mayores con necesidad de ayuda por limitaciones físicas o psíquicas, entre otras carencias. La situación de colapso se recrudece en algunos juzgados de la provincia como por ejemplo el juzgado mixto número 4 de Chiclana, que además cubre una comarcalización y que junto asuntos penales y civiles de toda índole, asume la especialidad en violencia de género no sólo de Chiclana, sino también de Conil, Medina Sidonia, Paterna, Alcalá de los Gazules y Benalup.