La extraña fruta exótica que ha llegado a Cádiz y sirve para combatir el estrés: «Sabe como a piña»

Entre las distintas frutas que existen en Cádiz ya se puede encontrar una exótica y con propiedades curativas que además sirve para combatir el estrés: se trata de la Guanábana. Esta fruta se conoce por su sabor dulce y textura cremosa y es apreciada por sus propiedades antioxidantes, alto contenido de fibra, vitaminas (como la C y del complejo B) y minerales (potasio, magnesio).

Por fuera tiene una apariencia curiosa y extraña con una superficie pinchuda mientras que por dentro es blanca, fibrosa y con un sabor dulce parecido a la chirimoya.

En el vídeo, Andrés, del grupo Frusur, mayoristas de frutas en El Puerto y con tiendas por toda la provincia de Cádiz, explica las características de esta fruta exótica,