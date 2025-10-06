Expertos debaten en Cádiz cómo afrontar los nuevos retos en la gestión de la fauna urbana

El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha acogido este lunes la Jornada sobre Gestión de Fauna Urbana, un encuentro promovido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. La inauguración ha contado con la participación del vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal; la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco; el secretario del Colegio, Jesús Fernández Pascual; y la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Eva Pajares.

El vicepresidente Javier Vidal ha dado la bienvenida a los asistentes, destacando el éxito de convocatoria de la jornada y la estrecha colaboración que la Diputación mantiene con el Colegio de Veterinarios.

«Estamos encantados de recibir en nuestra casa al Colegio Veterinario y a la Junta de Andalucía. Esta es una jornada muy importante, especialmente tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, que plantea nuevos retos a los ayuntamientos. Esperamos que sea un encuentro fructífero y útil para todos», ha señalado Vidal.

Por su parte, Jesús Fernández Pascual, secretario del Colegio y coordinador de la jornada, ha explicado que el objetivo del encuentro es ofrecer apoyo técnico y formativo a los municipios, especialmente a los más pequeños, ante los problemas derivados de la gestión de animales urbanos.

«Se trata de un foro multidisciplinar en el que participan veterinarios, biólogos, agrónomos, técnicos municipales y epidemiólogos. La idea es avanzar juntos en el conocimiento, la etología, las enfermedades y, sobre todo, en la coordinación entre administraciones para resolver los retos de futuro», ha indicado Fernández.

Asimismo, la presidenta del Colegio, Cristina Velasco, ha subrayado la importancia de crear espacios de diálogo para afrontar los cambios que afectan a la fauna urbana, especialmente en un contexto de transformación climática. «La fauna silvestre, la urbana y los animales de compañía conviven cada vez más cerca. Estos cambios obligan a revisar la legislación y a buscar soluciones conjuntas, porque la fauna urbana no entiende de fronteras municipales. Es un problema común que debemos abordar entre todos», ha aseverado.

Apoyo y respaldo de las instituciones

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha destacado la estrecha colaboración entre la Junta, la Diputación y el Colegio de Veterinarios en materia de salud pública, enmarcada en el enfoque 'One Health', que integra salud animal, ambiental y humana.

«La salud pública está directamente relacionada con la gestión de la fauna urbana. Ejemplos como el control del virus del Nilo, en el que colaboramos activamente con Diputación, muestran la importancia de esta coordinación», ha señalado Pajares.

La delegada territorial también ha abordado cuestiones relacionadas con especies invasoras, como las cotorras, cuya proliferación afecta al equilibrio de los ecosistemas urbanos. «Estas especies compiten con otras autóctonas, dañan la arboleda y pueden ser transmisoras de enfermedades. Es necesario controlar su crecimiento para proteger el equilibrio ambiental y la salud pública», ha explicado.

Durante su intervención, los representantes del Colegio de Veterinarios han insistido en la necesidad de reforzar el control de poblaciones animales, no solo desde el punto de vista numérico, sino también sanitario, mediante al vigilancia del virus, bacterias y parásitos con optencial zoonótico.

«El control de la fauna es esencial para prevenir desequilibrios y posibles pandemias. Los veterinarios tenemos un papel clave en la detección y prevención de enfermedades zoonósicas», ha subrayado Fernández Pascual.

La Jornada sobre Gestión de Fauna Urbana se ha desarrollado a lo largo del día con diversas ponencias y mesas de debate orientadas a mejorar la coordinación entre administraciones, profesionales y técnicos implicados en la gestión de la fauna en entornos urbanos y periurbanos.