El exjugador Fernando Romay muestra en Cádiz las claves para que un parado suba al tren laboral con 45 años

El mercado laboral tiene sus caprichos y uno de ellos afecta directamente a esa mano de obra que supera los 45 años. Se trata de una edad fatídica. Muy joven para abandonar el tajo y muy viejo para intentar subirse de nuevo al tren. El desempleo marca, pero no puede ser sinónimo de muerte. Al contrario, es el momento de una nueva oportunidad y es aquí donde la Cámara de Comercio de Cádiz entra en funcionamiento con un programa específico para reinventarse cuando un trabajador supera esa edad y ha perdido el empleo.

Los datos de paro del pasado septiembre arrojaron un aumento de + 3.683 nuevos desempleados, de los que el 1.4% estaban en el segmento de mayores de 45 años. El contingente de parados de Cádiz arroja ahora 112.577 personas, de las que el casi el 20% supera la edad de los 45 años.

Más de un millar de trabajadores que han perdido su empleo han pasado por el programa de la Cámara de Comercio de Cádiz para reciclarse y reinventarse. Uno de los ejemplos más populares de reinvención laboral que ha traído la cámara gaditana ha sido al exjugador de baloncesto Fernando Romay, que ha pasado de ser una figura indiscutible en las canchas de baloncesto del país a reinventarse como emprendedor.

Ilusión y formación son las claves. La juventud parece que prima sobre la experiencia, pero es necesario advertir que «la experiencia es clave para el desarrollo de las empresas». Según el secretario general de la Cámara, Miguel Urraca, hay que tener «coraje, esperanza y confianza y no abandonar el empeño por subirse de nuevo al tren».

«Nunca es tarde para reinventarse». Ese es el mensaje de este programa, que, según Fátima Marzal, ha guiado su actividad en los últimos años. Marzal ha sido otro ejemplo de reinvención laboral en la jornada que este miércoles se ha vivido en el Parador de Cádiz, junto con la experiencia de Fernando Romay.

El 20% de los nuevos demandantes de empleo de Cádiz supera los 45 años

Fátima se ha reinventado varias veces y uno de sus mejores aliados ha sido su padre. «Estoy en Cádiz porque mi marido es profesor y llevo once años. He hecho cursos y es muy importante esta formación por el conocimiento y la cantidad de gentes con tu mismo problema con la que llegas a contactar» El positivismo, en opinión de Romay y Marzal, juega un papel determinante a la hora de reinventarse en el mercado laboral.

Incertidumbre y miedo

Fernando Romay ha reconocido que «a los 30 años te dicen que ya eres mayor para el deporte y te invitan a cerrar la puerta; es entonces cuando te encuentras desubicado y entra el miedo por la incertidumbre». El exjugador ha destacado en su alocución que ha formado parte de un equipo y «además tengo un equipo vital como es la familia, los amigos y la gente que ha pasado por lo mismo. Por ello, es muy importante la confianza».

Tienes que labrar un nuevo camino para emprender y es aquí, en este punto, cuando Romay pregunta «¿qué puedo ofrecer? Esa es la gran pregunta. Estos programas de la Cámara son clave para emprender. Son un apoyo. Igual que los organismos oficiales».

La conferencia de Romay, que luego terminó en un coloquio, explica como «a veces los recursos no son técnicos. Aquí entran también los recursos humanos, incluido para los que peinan canas». Para Fátima ha sido vital estar y mantenerse en movimiento a través de plataformas y redes. «El conocimiento de nueva gente abre puertas». En este sentido, explicó su situación personal y dijo que «vivo en Vejer y como es un sitio turístico empecé con cocina en casa».

Para Romay hay un lema que no falla: «que sujetar la copa». El miedo entra cuando no se tiene nada y «los jóvenes lo tienen más fácil». Lo peora juicio de Romay es la sensación de desamparo. «Hay que aprender cosas de los jóvenes pero también aportar cosas de mayores. La experiencia es muy importante». Romay aconseja dejar los miedos y abrirse al positivismo. Dejar a un lado los prejuicios.

Tanto Romay como Marzal han coincidido en señalar que se necesita a la persona y menos al curriculum. «Ese conocido es el que te puede introducir en el mercado laboral». Ambos han destacado que para reinventarse hay que tener la mente abierta y coger lo que llega. Probar y, en último término, descartar. «Por algo hay que empezar aunque sean oportunidades que no llenan, pero una oportunidad lleva a otra. Bajar y subir expectativas». «Junior es tener menos experiencia y senior es experiencia».

Cursos de la Cámara

El Programa Talento 45+ se puso en marcha en 2021 para apoyar la reinserción laboral y la actualización profesional de personas mayores de 45 años ofreciendo dos herramientas principales: un informe de orientación personalizado y una oferta formativa adaptada a las necesidades de cada participante.

Los cursos presenciales tienen una duración aproximada de 120 horas y se desarrollan en distintas localidades de la provincia, con un horario flexible para facilitar la conciliación familiar. Ha destacado asimismo que en dichos cursos los participantes crean vínculos importantes y reciben un valioso apoyo moral además de los conocimientos prácticos.

La Cámara tiene en cuenta las sugerencias del alumnado para futuras formaciones y la disponibilidad de otros programas para mejorar la empleabilidad como España Emprende, que ofrece asesoramiento gratuito a quienes han querido desarrollar proyectos emprendedores.