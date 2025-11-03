El exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez vuelve al juzgado por la quinta causa abierta en sus siete años de gestión

El exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, pasa de nuevo por los juzgados, en esta ocasión, para explicar sui gestión por el denominado 'caso parking'. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y 12 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, En la misma causa también está su entonces concejal de Urbanismo, Antonio peña. Este caso es fruto de una una supuesta permuta ilegal de suelo municipal a cambio de la construcción de un parking subterráneo. Este aparcamiento se adjudicó en 2005 a la constructora roteña Felipe Castellano sin concurso público, según la acusación

Según consta en el escrito del fiscal del caso, al que ha tenido acceso LA VOZ, a principios de 2006, Lorenzo Sánchez, entonces alcalde de la localidad, y los promotores José y Felipe Castellano «idearon, prepararon y desarrollaron de forma conjunta un plan en virtud del cual se adjudicó a Promociones Castellano tanto la construcción de un parking público como las 2.053,57 unidades de aprovechamiento urbanístico que formaban parte del Patrimonio Municipal del Suelo. Y todo ello,eludiendo cualquier procedimiento de licitación pública que garantizase los principios de publicidad y concurrencia».

Viejos conocidos

La empresa constructora Felipe Castellano, de Rota,, ha aparecido en la historia política del regidor Lorenzo Sánchez en varias ocasiones. Una de las más destacada fue en el 'caso convenios urbanísticos'. En esta ocasión tanto el ya exregidor como la también exregidora de la localidad Eva Corrales salieron absueltos de un delito de prevaricación por adjudicar entre 2007 y 2011 obras públicas de manera arbitraria a la empresa de Felipe Castellano.

En total son cinco causas las que ha tenido que sortear Lorenzo Sánchez por su gestión como regidor de Rota entre 2003 y 2010. Así, uno de los casos más sonados fue el de los uniformes, por el que fue condenado a 1,5 años de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar la renovación del vestuario de varios servicios municipales sin atender a la ley de licitaciones públicas.

Otro de los casos más sonados de Lorenzo Sánchez y por el que se ha sentado en el banquillo es de 'caso horas extra'. Este caso arrancó de los tiempos en que era concejal de Fiestas y posterior regidora, Eva Corrales, quien pagó con dinero público las horas extraordinaria de un taller de costura para culminar el vestuario de unas fiestas patronales. Corrales fue condenada a 4,5 años de prisión y a 8 de inhabilitación, mientras que Lorenzo Sánchez resultó inhabilitado.

La situación judicial de Sánchez ha continuado con el 'caso okupas'. El fallo de esta causa está aún pendiente. La Fiscalía le acusa de pagar con dinero público a unos okupas para desalojar unas viviendas, situadas en una zona del municipio sobre la que pesaba un nuevo uso urbanístico.

Lorenzo Sánchez ha sido un cliente habitual de los juzgados gaditanos, donde se ha examinado su gestión municipal al frente del consistorio roteño. En siete años de gobierno: cinco causas judiciales abiertas.

