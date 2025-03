¿Qué es la ETA? La autorización que necesitas si quieres viajar a Reino Unido

Londres en particular, el Reino Unido en general, es uno de los destinos más habituales de los españoles cuando planean un viaje al extranjero. Desde el aeropuerto de Jerez son varios los vuelos que parten hacia la capital británica. Pues ahora hay que tener algo en cuenta: la ETA. Una autorización que hay que pedir y que además cuesta dinero. Aquí dejamos toda la información para no quedarte en tierra:

A partir del 2 de abril de 2025, todos los españoles y demás ciudadanos de la UE que viajen al Reino Unido para estancias cortas (menos de seis meses) por turismo, negocios, visitas familiares, entre otras, o tránsito que requiera paso por un control fronterizo necesitarán solicitar con antelación una Electronic Travel Authorization (ETA). Esta autorización de viaje se exige ya a otras nacionalidades y, a partir del 2 de abril, entra en vigor para todos los europeos.

La ETA es un permiso para viajar al Reino Unido que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que no necesitan visado y se desplazan para estancias de corta duración (menos de seis meses). No es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar. Debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido. Se recomienda hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes. Obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva en el Reino Unido y el viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar.

¿Quién debe solicitarla?

Todos los españoles y demás ciudadanos de la UE no residentes en el Reino Unido, incluidos bebés y niños, que deseen visitar el Reino Unido para estancias de corta duración (turismo, negocios, visitas familiares, entre otras) y no necesiten un visado.

También necesitan una ETA los que hagan escala en el Reino Unido y tengan que volver a facturar el equipaje y/o pasar control fronterizo (tránsito landside). Solamente NO se necesita ETA para tránsitos que no impliquen paso por control fronterizo (tránsito airside), lo que solo sucede en los aeropuertos de Heathrow (T4) y Mánchester. Consulta con tu aerolínea si no estás seguro.

Se necesita para los viajes a partir del 2 de abril de 2025, aunque ya puede solicitarse con antelación. Los viajeros que entren en el Reino Unido antes de ese día y que permanezcan más allá de esa fecha para una estancia de corta duración no necesitan esta autorización.

¿Cuándo no necesitas ETA?

Cuando:

- Tienes un visado para el Reino Unido.

- Tienes permiso para vivir, trabajar o estudiar en el Reino Unido (incluyendo el pre-settled o settled status del European Union Settlement Scheme o Indefinite Leave to remain), pero es esencial que tengas actualizado el perfil UKVI con tu documento de viaje que uses para viajar (pasaporte o DNI).

- Eres ciudadano británico o irlandés, o tienes doble nacionalidad y tienes un pasaporte británico o irlandés válido, o un pasaporte válido que contenga un certificate of entitlement.

- Viajas con un pasaporte de ciudadano de los territorios británicos de ultramar.

- Vives en Irlanda y viajas desde Irlanda, Guernsey, Jersey o la Isla de Man.

- Haces escala en el Reino Unido y NO tienes que recoger el equipaje y/o pasar por control de fronteras para proseguir tu viaje, lo que solo sucede en los aeropuertos de Heathrow (T4) y Mánchester. Si no estás seguro, consulta con tu aerolínea.

La ETA es válida durante dos años o hasta que caduque tu pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese período, podrás realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta seis meses cada vez, siempre que utilices el mismo pasaporte con el que solicitaste la ETA. Si cambias de pasaporte, necesitarás una nueva ETA.

¿Cómo se puede solicitar?

Solo se puede solicitar en línea, a través de la aplicación oficial o en el sitio web del Gobierno británico. La respuesta puede llegar en cuestión de minutos o en un plazo de hasta 3 días laborables (en casos excepcionales pueden ser más).

El solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación. La autorización ETA se asociará digitalmente al pasaporte, por lo que no se emitirá ningún documento que deba mostrarse en el embarque o en el control fronterizo. Se recomienda guardar la confirmación para archivo personal.

Cuesta 10 libras. No habrá reembolso en caso de denegación. No obstante, e Gobierno británico ya ha anunciado que subirá el precio a 16 libras en breve.

Es importante viajar siempre con el mismo pasaporte utilizado para solicitar la ETA. Si cambias de pasaporte, necesitarás una nueva ETA.

Para estar al tanto de la información oficial más actualizada, visita: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta. Aquí se informa del proceso para solicitarla.