La EPA del último trimestre revela que el empleo en Cádiz se mantiene aunque anclado en la hostelería

El mercado laboral gaditano sigue a flote o, al menos, es una situación que se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, que abarca de julio a septiembre. Según los datos publicados por el INE este viernes, la tasa de paro de la provincia se mantiene en el 17,94%, un registro casi idéntico a la EPA del segundo trimestre y nada que ver con el de los primeros meses del año, en el que la tasa gaditana era del 21,4%.

La provincia comenzó el 2025 con una tasa de parados importante y la ha ido recortando con el paso de los meses. En estos momentos, el número de parados que atesora Cádiz es de 106.600 personas frente a los 120.000 que figuraban en los registro de la EPA a primeros de año.

Qué significa esta evolución. Según la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, «se trata de los mejores datos del histórico EPA de Cádiz, lo que pone de manifiesto el dinamismo del mercado laboral gaditano».

No obstante, los datos tienen también su cruz. El 70,3% de las personas que trabajan en la provincia lo hacen en el sector Servicios. La Industria alberga el 9,3%, mientras que la Construcción, el 7,9%. En el sector de la Agricultura se concentra una mano de obra del 2,4%.

En cuanto a la evolución de los activos en Cádiz también ha sido muy positiva. En estos momentos, el número es de 594.200 frente a los 580.800 del trimestre anterior o los 558.600 de primeros de año.

Sin embargo, donde mejor se aprecia la evolución del mercado laboral gaditano es en el número de ocupados. Hemos pasado de 438.600 en el primer trimestre de 2025 a los 487.600 de ahora.

Igualmente, el segmento de inactivos también ha ido a la baja. Hemos pasado de 512.300 en enero a 482.200 en este último trimestre.

La evolución del empleo en las ocho provincias andaluzas ha sido desigual, aunque todas han registrado avances en la ocupación. Málaga ha liderado la creación de empleo con 18.400 nuevos ocupados en el trimestre, seguida de Sevilla, que ha sumado 13.200, y Cádiz, con 10.700. También han destacado los incrementos en Granada y Córdoba, con 7.800 y 6.600 ocupados más, respectivamente. En el extremo opuesto, Jaén y Huelva han mostrado los menores avances, con 2.100 y 2.400 empleos nuevos. En cuanto al paro, Cádiz sigue siendo la provincia con mayor número de desempleados, seguida de Sevilla y Málaga, aunque todas han experimentado una reducción interanual. La mejora del empleo se ha extendido territorialmente, pero con distinta intensidad según el dinamismo económico de cada provincia.

Por su parte, el sindicato CC OO en la provincia destaca que estos datos refuerzan la necesidad de impulsar la industrialización de Cádiz y «fomentar la capacidad de transformar nuestros productos», para reducir la dependencia de un modelo económico centrado en el sector servicios y generar empleo de calidad para todas y todos. Desde CCOO Cádiz, reclama a las administraciones públicas y al tejido productivo que trabajen de manera conjunta para fortalecer la industria, crear empleo estable y avanzar hacia un mercado laboral más justo e inclusivo.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha expresado que «Cádiz mantiene su tendencia positiva en la creación de empleo, consolidando una mejora histórica en el número de personas ocupadas en la provincia». Para Daniel Sánchez, «el alto paro de nuestra provincia nos obliga a ser prudentes y a evitar los discursos triunfalistas, sobre todo cuando el 85% de las personas que se desactivan a la hora de buscar un empleo durante este trimestre son mujeres, lo que demuestra una fuerte influencia del periodo estival en este colectivo», ha comentado.

El delegado de Empleo ha querido destacar también, centrando su análisis en términos generales, que «los datos de este trimestre nos arrojan un dato esperanzador, ya que la actual tasa de paro es la más baja de toda la serie histórica desde el cuarto trimestre de 2007», ha concluido.