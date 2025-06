Enfermeras denuncian pérdida de méritos ya baremados

La sanidad pública andaluza vuelve al foco de la crítica. A las conocidas demoras en las citas médicas y la saturación de los centros sanitarios, se suma ahora el malestar creciente entre profesionales de enfermería, que denuncian errores graves en la última actualización de la Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Tras casi cuatro años de espera, el pasado lunes 23 de junio el SAS publicó la esperada actualización de la bolsa de trabajo para enfermería. Solo un día después, el 24 de junio, comenzó el proceso de contratación con esas listas ya aplicadas, sin margen para la revisión ni para la corrección de errores, lo que ha dejado fuera a muchas profesionales sin posibilidad de reacción.

Uno de los principales problemas ha sido el cambio en la baremación con el paso de la bolsa única a la nueva Bolsa VEC. En este proceso, algunos méritos, especialmente los cursos, han dejado de baremarse tal y como se hacía antes. Se realizaron alegaciones al listado provisional que salió el año pasado, pero no hubo contestación ni solución alguna. Finalmente, el listado definitivo se publicó el lunes 23, y la contratación comenzó con esa nueva puntuación. Como resultado, muchas profesionales han visto cómo les han restado entre 10, 20, 30 y hasta 50 puntos, combinando la valoración de cursos y experiencia, sin previo aviso ni explicación clara.

Profesionales con años de experiencia, incluso con trayectoria en el extranjero, denuncian que sus méritos no han sido tenidos en cuenta. La actualización se ha hecho a la baja y el esfuerzo acumulado durante años no se ha reflejado en la puntuación. Muchas de estas enfermeras terminan contrato a finales de junio y se verán sin empleo en plena temporada de verano.

«Exigimos que, de una vez por todas, demuestren voluntad de hacer las cosas bien», reclaman las profesionales perjudicadas. «Son muchas las compañeras que dependen de una simple llamada telefónica y que sufren mes a mes la mala gestión del SAS y de la Consejería de Salud», añaden.

El colectivo acusa a la administración de improvisación, falta de transparencia y dejadez en la gestión de un servicio esencial. Las críticas se centran en la plataforma Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC), utilizada por primera vez para este proceso, que ha presentado importantes deficiencias técnicas y organizativas.

Los datos utilizados para la baremación pertenecen aún al corte 2022/2023. Esta desactualización provoca una desconexión total entre la situación laboral actual y la gestión del empleo público sanitario. Además, cualquier error al hacer el autobaremo en la VEC, incluso por desconocimiento del sistema, puede dejar a una persona fuera de la bolsa activa durante tres o cuatro años. «No hablamos solo de estabilidad, hablamos de ingresos básicos para muchas familias», recalcan.

Entre los principales problemas detectados está la desaparición de la planificación que ofrecía el sistema anterior. Antes, los méritos introducidos hasta octubre se baremaban en febrero del año siguiente, lo que daba previsión y continuidad. Esa dinámica ha desaparecido sin explicación ni calendario claro.

Las profesionales exigen una solución inmediata: «No queremos esperar meses ni años con recursos de reposición y demandas que no llegan a ninguna parte. Queremos una solución ya. Exigimos que se respete la puntuación que teníamos en la bolsa anterior, que no se toque, y que las nuevas bases se apliquen solo desde este momento en que ha empezado a funcionar esta bolsa. También reclamamos una actualización continua y periódica», explica Gema Romero, enfermera afectada.

A todo esto se suma la inestabilidad de muchas enfermeras que encadenan contratos eventuales de uno o dos meses, lo que agrava aún más la precariedad.

En cuanto al papel de los sindicatos, las afectadas reconocen que colaboraron durante el periodo de alegaciones al listado provisional, ayudando a muchas profesionales a presentar reclamaciones. Sin embargo, lamentan que la mayoría han sido resueltas de forma desfavorable y critican que los sindicatos no están ejerciendo suficiente presión sobre la administración para conseguir una solución real. Echan en falta una actitud más firme y comprometida por parte de quienes deberían representar sus derechos laborales.

Las profesionales también recuerdan que, según el BOJA de 2017, los méritos ya baremados no debían volver a incluirse. Por ello, muchas confiaron en que su puntuación estaba garantizada y no repitieron documentación ya presentada y validada. La sorpresa ha sido mayúscula al ver que esos méritos podrían haberse perdido.

Lejos de resignarse, las afectadas se están organizando para mantenerse en contacto, hacer fuerza colectiva, visibilizar el problema y estudiar posibles acciones conjuntas.

Este nuevo episodio vuelve a demostrar que la crisis de la sanidad andaluza no solo golpea a los usuarios, sino también a los profesionales que deberían ser el pilar de un sistema que necesita más que nunca compromiso, esfuerzo y justicia.