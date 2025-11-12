Empresas tecnológicas de India muestran interés por invertir en Cádiz

Primero fue China y ahora India. Ambos países han situado en su punto de mira a la provincia de Cádiz para desarrollar inversiones futuras. La iniciativa de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y de Cádiz Investment Hub (CIH) ha servido para coordinar la visita de una delegación integrada por 25 empresas tecnológicas de India, en el marco de Synergy Nexus 2025, la iniciativa promovida por Startups.st, la Asociación Internacional de Startups y la Fundación OPTI, dentro del India–Spain Innovation Bridge.

El encuentro ha tenido como objetivo abrir un nuevo canal de inversión y colaboración tecnológica entre ambos países, situando a la provincia como puerta de entrada al mercado europeo para startups y empresas innovadoras del país asiático.

La agenda se inició con una presentación institucional de la provincia, a cargo de Carmen Romero (Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz), David de la Encina (Andalucía Emprende), Ignacio Cobo (Zona Franca de Cádiz) y Manuel Martín (Cádiz Investment Hub). Posteriormente, las compañías indias presentaron sus soluciones en inteligencia artificial, blockchain, fintech, edtech, sostenibilidad e industria 4.0, y participaron en rondas de networking orientadas a la identificación de sinergias empresariales. La organización de la misión contó con la colaboración de Carlos Delgado (Upandalus) y Antonio Conde (Aerocádiz).

Durante la segunda jornada, la delegación visitó las instalaciones de SURCONTROL e Inferencia Integral en El Puerto de Santa María, donde Anthony Lydick, miembro de la junta directiva del Clúster Nexur, presentó las líneas de trabajo del clúster en materia de innovación y digitalización industrial. Además, Ana Suárez, adjunta a la dirección de CEEI El Puerto de Santa María, expuso los programas de apoyo al emprendimiento, opciones de alojamiento empresarial y vías de cooperación europea disponibles para nuevas implantaciones.

El recorrido concluyó en el muelle de La Cabezuela (Puerto Real) con una visita a las nuevas instalaciones de PTP Group, donde las empresas destacaron el alto componente tecnológico del proyecto y su ubicación estratégica, junto a la terminal ferroviaria y el muelle marítimo, como ventajas competitivas para futuros proyectos industriales y logísticos con vocación exportadora.

Manuel Martín, responsable de Cádiz Investment Hub, subrayó «que esta misión acelera un flujo real de oportunidades de inversión en sectores donde Cádiz es fuerte: logística portuaria, digitalización industrial y economía azul. Nuestro papel es convertir interés en proyectos, acompañando a las compañías en su aterrizaje y crecimiento».

Desde Cádiz Investment Hub destacan además que «la combinación de infraestructura portuaria y ferroviaria, talento local y empresas tractoras posiciona a Cádiz como un nodo competitivo para la innovación aplicada y la producción tecnológica orientada a Europa, África y Asia».