Empresarios, políticos y agentes sociales de Cádiz gritan «Basta ya» ante la falta de infraestructuras

La patronal de empresarios de Cádiz (CEC) ha logrado reunir este jueves en el hotel Valentín del Novo Sancti peor a más de 3000 personas en favor de las infraestructuras que demanda la provincia para no perder el tren del desarrollo económico. Se trata de un importante foro de debate donde se han puesto de manifiesto las reivindicaciones de la provincia en materia de trenes, carreteras, aeropuertos y puertos, entre otras. El mensaje ha sido muy claro: «las infraestructuras no tienen color político ni ideología».

El eslogan elegido para este encuentro ha sido «Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro» y el primero en tomar la palabra como anfitrión ha sido, precisamente, el alcalde Chiclana, José María Román (PSOE), que no ha tenido reparos en destacar que «el AVE tiene que llegar a Cádiz sí o sí».

La jornada ha consolidado este foro bienal como uno de los principales espacios de reflexión económica de la provincia, con una participación activa de todos los sectores productivos y, por primera vez, con un protagonismo destacado de los sindicatos UGT y CCOO, que han intervenido de forma conjunta en la mesa de debate dedicada a diseñar una agenda provincial de infraestructuras.

La Convención ha contado con una amplia representación institucional, empresarial y social: alcalde de Chiclana, José María Román Guerrero; delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco; Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; alcalde La Línea, José Juan Franco Rodríguez; representantes de la Gibraltar Chamber of Commerce, George Desoisa y John Isola; secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, y secretaria general de la CEC, Carmen Romero Matute.

Las infraestructuras son caminos hacia el futuro y sobre ellas se levanta el progreso y las oportunidades. Los empresarios han señalado que, desde luego, no son un lujo, al contrario, son el motor del crecimiento. Por ello, donde hay infraestructuras hay inversión y empleo. El futuro de Cádiz pasa por unas infraestructuras potentes.

En su intervención, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, destacó que la provincia «no puede seguir esperando proyectos que llevan décadas pendientes mientras otras regiones avanzan a un ritmo mayor». Recordó que Cádiz arrastra déficits en carreteras, ferrocarril, energía, agua y conectividad digital que «limitan la competitividad, encarecen los costes logísticos y frenan la llegada de nuevas inversiones». Santos defendió que «esto no va de colores políticos ni de ciclos electorales; las infraestructuras son la diferencia entre competir y quedarse atrás», subrayando que la provincia necesita un enfoque coordinado y estable en el tiempo. «Cádiz tiene talento, tiene empresas potentes, tiene geoestrategia y tiene sectores en crecimiento… Lo que no tiene son las conexiones que nos permitan competir en igualdad de condiciones con otros territorios», afirmó.

El presidente advirtió que «cuando Cádiz compite consigo misma, pierde; cuando Cádiz se alinea y habla con una sola voz, gana». Y añadió: «No venimos solo a señalar carencias, sino a plantear soluciones basadas en datos, propuestas y realismo. Hoy no levantamos una queja: levantamos una propuesta». Santos reconoció expresamente el papel de los agentes sociales y agradeció la participación de Paula Fernández Danino (UGT Cádiz) e Inmaculada Ortega (CCOO Cádiz), al considerar que «cuando sindicatos y empresarios caminamos juntos, las cosas avanzan».

Durante la intervención de José Andrés Santos se proyectó la reflexión del gaditano Federico Linares, presidente EyV, que insitió en que la presencia de las infraestructuras son claves para generar empleo y talento. «Además son un motor de igualdad y progreso».

Santos, por su parte, insistió en la carencia de infraestructuras básicas en Cádiz para poder conquistar el futuro. En este sentido, ha señalado que Cádiz tiene argumentos, cifras y razones y por esta razón se entona el «BASTA YA. No nos pueden seguir ignorando por más tiempo. No podemos estar siempre en el escaparate del paro y del narcotráfico».

Cádiz es la cuarta provincia en verano en población, «tenemos una posición estratégica, como el primer puerto de España y ser la séptima provincia exportadora por delante de Tarragona y Murcia.

Las intervenciones técnicas de la jornada aportaron una visión estratégica sobre los factores que condicionan la competitividad del territorio. La primera ponencia corrió a cargo de Abraham Carrascosa, director de Inversiones e Infraestructuras de Cremades & Calvo-Sotelo, quien analizó el vínculo directo entre inversión en infraestructuras, crecimiento y atracción de proyectos, subrayando que «la estabilidad en la planificación y la certidumbre regulatoria son claves para transformar el potencial económico en realidad». Más tarde, Antonio Colino, director general de Plenitude Iberia, abordó el escenario energético y los retos de suministro eléctrico que afrontan empresas y consumidores, destacando la necesidad de reforzar la red para acompañar la transición energética.

En la primera mesa redonda, representantes de la gran industria, el ámbito marítimo-portuario, el sector agrario y la ingeniería —Antonio Moreno Zorrilla (AGI), Bernardino Copano (APEMAR), Juan Jesús García de Pablo (AZVI) y Belén Padilla (ASAJA-Cádiz)— coincidieron en que la provincia necesita priorizar proyectos que ayuden a reducir costes logísticos, mejorar la seguridad vial y acelerar la llegada de inversiones, alertando de que los actuales cuellos de botella limitan tanto el crecimiento empresarial como la competitividad del territorio.

La segunda mesa de la mañana reunió a FAEC, UGT, CCOO y el Consejo Andaluz de Cámaras, en un debate centrado en cómo articular una agenda provincial de infraestructuras que no dependa del calendario político. Los cuatro participantes coincidieron en la necesidad de una planificación estable, colaboración público-privada y cohesión territorial para recuperar competitividad.

Durante la jornada se proyectaron diversos resúmenes ejecutivos del informe técnico de infraestructuras elaborado por la CEC, fruto de un proceso de escucha con todas sus asociaciones sectoriales y territoriales. El documento recoge una panorámica exhaustiva del estado real de las conexiones en la provincia al que se añadirán las conclusiones de la Convención.

Una de las mesas de debate FRANCIS JIMÉNEZ DESARROLLO «Son la palanca para generar inversión y empleo» El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha destacado que a Cádiz le sobran argumentos, cifras y razones para entonar el «BATA YA». Santos ha mostrado una enciclopedia de datos que ponen a Cádiz en primera línea y que, sin embargo, está relegada debido a la carencia de infraestructuras. Uno de los ejemplos más contundentes y sólidos de su discurso ha sido cuando ha desgranado el potencial que encierra Cádiz, capaz de fabricar los mejores barcos, además de ser un referente en la industria aeronáutica. «Queremos crecer y la provincia necesita estar unida para lograr esta objetivos». Un informe de la CEC ha puesto blanco sobre negro en la demanda de carreteras. - La Ap4. Tras el fin del peaje ha crecido su tráfico pesado. Queremos un tercer carril en ambos sentidos. Aliviaría la congestión logística. - N-IV. Hay 66 kilómetros sin desdoblar entre Los Palacios y el aeropuerto de Jerez. Completar esta duplicación permitiría un flujo importante y seguro de camiones. - N-340 y A-48. Aún restan 75 kilómetros sin desdoblar entre Vejer y Algeciras. Es un corredor clave para el turismo y las mercancías. Se trata de una revindicación histórica. - Ap7. Campo de Gibraltar. Tráfico intenso. Vinculado al Puerto de Algeciras. Esta infraestructura se ha quedado corta. - Arcos-Antequera (A384). Es vital desdoblar el tramo Arcos-Algodonales para su conexión con Málaga. Además, se ha puesto sobre la mesa durante la reunión que estas carreras tienen un déficit importante de mantenimiento. Abraham Carrascosa. Ingeniero de Caminos y decano del colegio de Andalucía, lleva cuarenta años dedicado a las infraestructuras y ha destacado que son la palanca para mantener la competitividad.