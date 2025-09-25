Empleo en Cádiz: Manpower oferta 200 vacantes en una campaña de contratación en el sector naval en Puerto Real

Manpower ha anunciado la apertura de 200 nuevas vacantes para profesionales del metal en la Bahía de Cádiz. La iniciativa busca incorporar 100 soldadores certificados y 100 caldereros para trabajar en proyectos vinculados al sector naval en Puerto Real.

En una nota, la compañía ha señalado que la campaña responde al incremento de la demanda a raíz del crecimiento de la industria naval en la región y a la necesidad de reforzar los equipos técnicos con perfiles altamente cualificados.

Ambas ofertas contemplan un salario «competitivo» y un contrato inicial de seis meses, prorrogable por otros seis, con posibilidad de incorporación definitiva a la empresa. El trabajo se desarrollará en un ambiente «seguro», con turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Los perfiles que se buscan deben contar con disponibilidad inmediata y compromiso con los estándares de calidad y seguridad, como se ha indicado.

Así, para el perfil de calderero, se busca que combine experiencia práctica en tareas de ajuste y manejo de herramientas, formación profesional relacionada con el sector y conocimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Por su parte, para los soldadores se buscan profesionales con experiencia en técnicas TIG, semiautomática, manual y arco sumergido. Además, es imprescindible contar con titulación en Formación Profesional relacionada con el área, así como con conocimientos sólidos en seguridad laboral.

En ambos casos, según ha detallado Manpower, la habilidad para trabajar en equipo, cumplir plazos y mantener altos estándares de calidad van a ser «clave» en el proceso de selección.