«Cádiz está construida con piedra ostionera; las olas de un tsunami no podrán con ninguna casa»

El club de playa El Buzo continúa con su senda y agenda cultural de agosto colocándose como una de las mejores opciones para la divulgación, el diálogo y la cultura en en la Ciudad de los Cien Palacios. El Aula de Cultura Del Real Club de Golf de Vista Hermosa organiza por segundo día consecutivo otra tarde de contenidos con su correspondiente buena recepción de público.

La sesión del jueves 8 ha contado con el marino y excomandante de Iberia Luis Montes Bellina dispuesto a arrasar con sus conocimientos con la ponencia 'Maremotos y tsunamis'.

El excomandante hispano-peruano empezó destacando la importancia que tiene el mar en España, destacando su relación y la gran dependencia alimentaria que tiene de los océanos (segundo consumidor del mundo detrás de Japón). «Es un país marino por excelencia», resalta.

Comenzó introduciendo la historia de Américo Vespuccio y la elaboración de los mapas de América y los primeros indicios de la separación geológica de América y África. Llegando a 1912 y la creación de la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, que hablaba del primer continente, Pangea, y la separación de sus pedazos en continentes debido al movimiento de las placas tectónicas. «Los continentes se siguen moviendo, no estamos sujetos», comenta el excomandante.

A continuación paso a explicar el funcionamiento de las placas, los conflictos, choques, superposiciones… y destacando las principales fallas. «La falla de San Andrés lleva un largo tiempo de inactividad en esta región, lo que aumenta a 60% la posibilidad que este suceso llegue a ocurrir en los próximos 30 años, podría tragarse la ciudad de San Francisco», cuenta. También habló de los volcanes, constantemente dependientes de las placas, «el principal peligro cerca de España es el Etna, en Sicilia».

«Yo sufrí tres terremotos grandes, uno de ellos de 7.2 en Lima en 1970, me acuerdo porque estábamos viendo el Mundial de fútbol, recuerdo los chispazos de los cables», cuenta Montes. Además dos de 6.7 y 6.8, todos en Lima.

Luis Montes quiso repasar la situación sísmica de la provincia. «El Estrecho de Gibraltar se está cerrando 5 milímetros al año» destaca el geólogo. Lo que según su información, tardará 2,8 millones de años en cerrarse. «Cádiz está construida con piedra ostionera, podrán entrar las olas que quieran que no podrán con ninguna casa», destaca frente a las posibilidades de maremoto.

Entre las explicaciones de oceanografía, destacó la circulación termohalina, la influencia solar en los seísmos o incluso las mini-auroras boreales que se forman en el cielo previo a un terremoto. Desveló un estudio de la universidad de Rutgers que concluía que la radiación solar tenía que ver en los inicios de los terremotos.

Para concluir, quiso dedicar un espacio a las grandes olas que a tantos inquieta, los tsunamis. «El tsunami no es sinónimo de maremoto, viene del japonés y significa 'agua en el puerto'», contaba el excomandante. «No es posible que llegue a tierra una ola de 60/70 metros como se imagina la gente, de manera natural imposible, habría que tirar una bomba nuclear cerca de la costa si eso», destaca. Quiso aprovechar para denunciar que España no tiene protocolo de actuación en alerta de tsunami: «si ocurre un movimiento, la ola tardaría 45 minutos en llegar a Cádiz y no hay una manera de actuar ni avisar», destaca. «En el caso de la Bahía no hay peligro, ya que con la profundidad de 10 metros la ola rompería antes y llegaría como mucho una pequeña de 2 metros de altura», concluye.

Al acabar se invitó a los asistentes a una copa de vino de Osborne y a charlar con el ponente.