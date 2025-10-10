Robaba libros en la Biblioteca Municipal de El Puerto para venderlos en Wallapop

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional de Cádiz por, presuntamente, vender a través de la aplicación de venta online Wallapop libros que previamente habían sido sustraídos de la Biblioteca Municipal de El Puerto.

Las pesquisas policiales apuntaron a una persona que presuntamente sustraía ejemplares de la Biblioteca Municipal de forma continuada para, posteriormente, lucrarse con su venta en la plataforma digital.

La investigación ha requerido «una labor especialmente compleja» por parte del Grupo de Delincuencia Urbana, ya que muchos de los ejemplares robados habían sido adquiridos por compradores residentes en diferentes puntos de la geografía española como Burgos, Pontevedra, Barcelona, Madrid o Castellón. Ante esto, los agentes contactaron con estas personas para coordinar la devolución de los libros a la Biblioteca Municipal.

Las gestiones realizadas por los agentes han permitido recuperar un total de 127 libros, cuyo valor supera los 2.000 euros. Además, la presunta autora de los hechos ha sido detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Puerto de Santa María para la apertura del correspondiente proceso judicial.