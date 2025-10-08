El Puerto presenta a sus Reyes Magos: Juan Magán será Melchor

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, han recibido en el Ayuntamiento a las personas que encarnarán a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la próxima Cabalgata de la Ilusión, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero de 2026, repartiendo magia, esperanza y sonrisas entre pequeños y mayores.

Este año, Melchor será representado por el cantante, productor y DJ Juan Magán, pionero de la música electrolatina y artista internacional estrechamente vinculado a El Puerto; Gaspar tendrá el rostro del empresario hostelero Manuel Lores Garrido (Lolo de Er Beti), referente de la restauración local por su cercanía y compromiso; y Baltasar estará encarnado por el empresario Germán Toyos, fundador de la prestigiosa distribuidora D&G de Tiendas La Barraca, ejemplo de trabajo, expansión y éxito portuense.

El alcalde, Germán Beardo, ha felicitado a los tres por su nombramiento y les ha agradecido su compromiso con la ciudad, destacando que «asumen una de las encomiendas más hermosas del año: llevar la ilusión, la alegría y la esperanza a todos los hogares portuenses, haciendo que los sueños de los niños y niñas de El Puerto se hagan realidad».

Beardo ha añadido que «cada uno, desde su trayectoria profesional y personal, representa el prestigio y la proyección de nuestra ciudad, y que en Navidad se refleja en la ilusión y alegría compartida por todos los portuenses».

Por su parte, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha agradecido la disposición y entusiasmo de quienes darán vida a Sus Majestades, invitándolos a «disfrutar intensamente de esta experiencia única y a vivir la magia de la preparación de la Cabalgata, uno de los momentos más esperados y emocionantes del calendario portuense».

Resto del Cortejo

Calleja adelantó además que, en las próximas semanas, se irán desvelando los nombres que completarán el Cortejo Real, formado por la Estrella de Oriente, el Gran Visir, el Cartero Real, la Reina de las Nieves, la Reina de Oriente, la Reina de Occidente y Aladdín, que acompañarán a Sus Majestades en su recorrido por las calles de la ciudad.

De este modo, El Puerto de Santa María inicia la cuenta atrás para vivir una de las tradiciones más esperadas del año, que volverá a convertir la ciudad en un escenario de ilusión, alegría y emoción compartida, donde la luz de la Navidad brillará con más fuerza que nunca.

