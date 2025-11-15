El Puerto impulsará vivienda y aparcamientos con 45,8 millones

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María llevará este lunes, 17 de noviembre, a un Pleno Extraordinario la aprobación de una modificación presupuestaria «histórica» destinada a reforzar la vivienda pública, sanear por completo el sector público municipal y habilitar nuevos aparcamientos en el centro urbano. La operación, impulsada por el equipo de Gobierno de Germán Beardo, asciende a 45.862.060 euros.

El Consistorio ha subrayado que, tras alcanzar la eliminación total de la deuda municipal, el Gobierno local da ahora «un paso más» con la cancelación definitiva de la deuda histórica de las empresas públicas Suvipuerto —por valor de 2.562.136,81 euros— y El Puerto Global, con otros 209.175,99 euros. Con ello, todas las entidades dependientes del Ayuntamiento quedarán, según la administración local, «completamente saneadas, reforzando su estabilidad, eficiencia y capacidad de gestión».

El alcalde, Germán Beardo, ha señalado que, tras lograr la deuda cero, este paquete de actuaciones supone «una muestra más» del compromiso municipal «con la vivienda asequible, la revitalización del centro histórico, la modernización de la gestión pública y la mejora de los servicios», con el objetivo final de elevar «la calidad de vida de los portuenses».

La creación de vivienda asequible es uno de los pilares de esta modificación presupuestaria, enmarcada en el Plan Municipal de Vivienda. Suvipuerto mantiene en marcha 75 nuevas viviendas de protección, distribuidas entre los 52 inmuebles de Jardín de Cano, las 14 viviendas de la calle Cielos 25 y las nueve de la calle San Juan 15. Estas promociones buscan facilitar el acceso a un hogar digno y fomentar la revitalización del Casco Histórico, favoreciendo la repoblación de barrios emblemáticos.

Aparcamientos

El expediente también contempla inversiones en movilidad. En concreto, la modificación de crédito permitirá habilitar nuevos aparcamientos en zonas estratégicas, como Bajamar y la futura Plaza de la Pescadería. El Ayuntamiento defiende que estas infraestructuras aliviarán la presión de estacionamiento en el centro, mejorarán la movilidad y contribuirán a dinamizar la actividad comercial y turística.

Además, el Gobierno local incide en que estas actuaciones se alinean con la apuesta por un modelo de gestión municipal más eficiente y moderno. La cancelación de la deuda de las empresas públicas, subraya el Consistorio, permitirá que estos organismos operen con mayor estabilidad y con recursos liberados para atender sus funciones esenciales sin cargas financieras heredadas. Esta situación, insisten, refuerza la capacidad operativa del sector público local y facilita una planificación a largo plazo más sólida y menos condicionada por limitaciones presupuestarias.

El Ayuntamiento también recuerda que esta modificación presupuestaria se plantea en un contexto de oportunidad tras haber alcanzado la deuda cero, un objetivo que ha permitido abrir una nueva etapa centrada en la inversión y la mejora de los servicios. Según el equipo de Gobierno, el municipio se encuentra ahora en disposición de abordar proyectos estratégicos «sin comprometer la estabilidad financiera ni recurrir al endeudamiento», lo que consideran una garantía de sostenibilidad para los próximos años.

La modificación presupuestaria se tramita mediante el Expediente de Modificación de Créditos nº6 del Presupuesto General de 2025, prorrogado desde 2024, bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de créditos. Según el Consistorio, la actuación es posible gracias a la «buena gestión» de las cuentas municipales.

Beardo sostiene que El Puerto «sigue creciendo» con proyectos que «combinan calidad, sostenibilidad y compromiso social», impulsando «un modelo de ciudad equilibrada donde haya espacio para todos».