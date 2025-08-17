El Puerto estrena su intercambiador intermodal con cinco líneas de autobús

El Puerto de Santa María pondrá en marcha este próximo lunes 18 de agosto su primer intercambiador intermodal de transporte, una infraestructura inaugurada el pasado mes de mayo y que comenzará a operar de manera oficial tras resolverse los trámites administrativos pendientes.

Ubicada junto al edificio de la estación de ferrocarril, entre el Monasterio de la Victoria y la vía férrea, la estación viene a cubrir una carencia histórica en materia de movilidad para una ciudad que roza los 100.000 habitantes y que triplica su población durante la temporada estival.

El proyecto, promovido por la Junta de Andalucía con una inversión cercana al millón de euros —cofinanciada en un 80% con fondos europeos FEDER—, se levantó sobre suelo municipal. El Ayuntamiento asumirá la gestión y el mantenimiento de las instalaciones.

Características del intercambiador

El edificio, de 63,5 metros de largo y 9,5 de ancho, dispone de bancos, megafonía, parada de taxis y espacios habilitados para la intermodalidad: aparcamientos de bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y zonas destinadas a patinetes.

Hasta ahora, El Puerto únicamente contaba con marquesinas repartidas en la vía pública, especialmente en las inmediaciones de la Plaza de Toros y la estación de tren, insuficientes para absorber el flujo de viajeros, especialmente en verano.

Líneas afectadas

Según ha informado el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, a partir del 18 de agosto las líneas interurbanas que hasta ahora contaban con una sola parada en el municipio modificarán su recorrido para efectuarla en el nuevo intercambiador. Los cambios afectarán a las rutas M-250, M-251, M-260, M-902 y M-904.

El resto de las líneas metropolitanas mantendrán sus paradas habituales dentro del término municipal. Los usuarios podrán consultar toda la información relativa a recorridos y horarios en la web oficial: www.cmtbc.es.

Retrasos y contexto

El proyecto comenzó en noviembre de 2022 con la previsión inicial de abrir en otoño de 2023. No obstante, la entrada en servicio se retrasó varios meses debido a trámites administrativos y a la firma del convenio de cesión y mantenimiento entre la Junta y el Ayuntamiento.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó en la inauguración que la estación representa «una deuda saldada tras más de 30 años», subrayando además otras actuaciones en marcha de la Junta en la ciudad, como el acceso al casco Bodeguero o la rehabilitación de viviendas en la barriada de Los Milagros.

El alcalde Germán Beardo vinculó esta infraestructura al proyecto de transformación urbana del entorno del Monasterio de la Victoria, con el que el Gobierno local pretende reactivar uno de los espacios patrimoniales más simbólicos de la ciudad.

Modernización del transporte público

Con su apertura, El Puerto de Santa María da un paso decisivo hacia la modernización de su red de transporte público, ofreciendo un servicio más ordenado, eficiente y sostenible. El nuevo intercambiador intermodal no solo mejorará la movilidad de los portuenses, sino que también contribuirá a gestionar el fuerte incremento de desplazamientos durante la temporada alta.