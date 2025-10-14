El Puerto aumentará la oferta de viviendas protegidas con un nuevo proyecto en Jardín de Cano

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y la teniente de alcalde de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, han mantenido una reunión de trabajo con la propiedad PROPCO ORANGE S.L.U. (MONTHISA) en el que la promotora, que también lideró la rehabilitación del histórico Palacio de Winthuyssen, presentó su nuevo y ambicioso proyecto de 49 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la calle Racimo nº1, en la zona de Jardín de Cano, con la que reafirma su compromiso con el desarrollo residencial y social de la ciudad.

El alcalde ha destacado que «este proyecto es una magnífica noticia para El Puerto, ya que amplía y complementa el Plan Municipal de Vivienda con 49 nuevas viviendas protegidas, ofreciendo oportunidades reales de acceso a una vivienda asequible para las familias portuenses, y dinamiza una zona residencial que necesita más vida y actividad para recuperar la normalidad».

Esta promoción será además una de las primeras en Andalucía en acogerse al nuevo Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, impulsado por la Junta de Andalucía, que permite incrementar la edificabilidad en un 20% cuando la totalidad del proyecto se destina a vivienda protegida. Esta medida forma parte del paquete de actuaciones extraordinarias para fomentar el acceso a la vivienda asequible.

El proyecto contempla la construcción de 49 viviendas protegidas —48 de tres dormitorios y una de cuatro—, además de 39 plazas de garaje y 33 trasteros, sobre un solar urbanizado de 923,36 m², con una superficie construida total de 6.136,61 m². La inversión global prevista para la construcción supondrá aproximadamente casi 5 millones de euros, que se elevaría a 8,7 si sumamos el suelo y los gastos del desarrollo urbanístico.

Una vez finalizadas, las viviendas se gestionarán a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de SUVIPUERTO, sumando así a las demás promociones que impulsa el equipo de Gobierno de Germán Beardo mediante la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

«Será una de las actuaciones residenciales más relevantes de los últimos años, tanto por su volumen como por su impacto social y urbano», ha subrayado el alcalde. Beardo ha resaltado además que «con este proyecto, y gracias a la colaboración público-privada y a la apuesta de inversores comprometidos, no solo seguimos ampliando la oferta de vivienda protegida, sino que también contribuimos a revitalizar una zona como Jardín de Cano, donde viven más de 400 familias portuenses, generando un nuevo ambiente urbano, seguro y dinámico que devolverá la tranquilidad y la confianza a los vecinos».

Por su parte, Danuxia Enciso ha señalado que el Ayuntamiento ya está coordinando con la promotora la tramitación del Estudio de Detalle, el Proyecto Básico y la Calificación de VPO, con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y facilitar que las obras puedan comenzar lo antes posible.

«El Puerto sigue creciendo con proyectos que combinan calidad, sostenibilidad y compromiso social, impulsando un modelo de ciudad equilibrada donde haya espacio para todos», ha concluido Beardo.

Vivienda asequible en Jardín de Cano y centro histórico

Esta nueva promoción se suma a la actuación que SUVIPUERTO desarrollará en la misma zona, con 50 viviendas protegidas en régimen de venta en el Área de Rehabilitación Específica AER-23 La Rosa, así como a las 15 viviendas destinadas al alquiler en la calle Cielos, entre otras.

El alcalde ha subrayado que «esta actuación es una muestra más del compromiso del equipo de Gobierno con la recuperación del centro histórico, la oferta de vivienda asequible y la repoblación de barrios emblemáticos de la ciudad».

«El Ayuntamiento demuestra con este tipo de operaciones que es posible actuar con responsabilidad, eficacia y sentido social desde una empresa pública para ofrecer soluciones reales a la ciudadanía», ha afirmado Beardo.

Para acceder a estas promociones, tanto en régimen de compra como de alquiler, los interesados deben estar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, gestionado por Suvipuerto. Las inscripciones pueden realizarse en sus oficinas (C/ Sol, 1), a través de la web www.suvipuerto.com enviando un correo a maspera@suvipuerto.com o llamando al 956 850 738.

Con estas iniciativas, los promotores, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Suvipuerto refuerzan su apuesta por la revitalización urbana, la vivienda digna y asequible, y la recuperación del tejido social y económico del casco histórico portuense, consolidando un modelo de desarrollo urbano sostenible y socialmente comprometido.