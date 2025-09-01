La Policía identifica a cinco menores por la brutal paliza a dos jóvenes en los chiringuitos de Puerto Sherry

Pelea multitudinaria en el exterior de una discoteca en uno de los chiringuitos de Puerto Sherry

La Voz de Cádiz El Puerto 01/09/2025

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María han identificado e imputado a cinco menores como presuntos autores de un delito de lesiones tras una pelea violenta ocurrida en julio en los aparcamientos de una discoteca ubicada en los chiringuitos de Puerto Sherry.

Según ha informado la Policía, la rápida intervención inicial de agentes de Seguridad Ciudadana y la posterior investigación del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Local de Policía Judicial han permitido esclarecer los hechos y trasladarlos a la Fiscalía de Menores de Cádiz.

Discusión en una discoteca

Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 29 de julio, cuando dos grupos de jóvenes, todos menores de edad, iniciaron una discusión en el interior de la discoteca. Tras el desalojo de uno de los grupos, la tensión se trasladó al exterior, donde la salida del segundo grupo derivó en una agresión coordinada.

En el ataque, uno de los hermanos fue rodeado por tres individuos que lo golpearon hasta derribarlo al suelo, donde continuaron propinándole patadas. Aunque los vigilantes de seguridad intervinieron para frenar la paliza, a escasos metros su hermano también fue agredido con un fuerte golpe en la cabeza y varias patadas tras caer al suelo.

Como consecuencia, uno de los jóvenes necesitó puntos de sutura por las lesiones sufridas, mientras que el otro permaneció ingresado cinco días en observación hospitalaria por un traumatismo craneoencefálico.

Identificados

Tras semanas de investigación, la Policía ha identificado a los cinco presuntos responsables, todos menores de edad y sin antecedentes policiales. Han sido imputados como presuntos autores de un delito de lesiones, en calidad de investigados no detenidos, y citados en sede policial. El atestado ha sido remitido a la Fiscalía de Menores de Cádiz.