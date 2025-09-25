El Paseo y El Puerto de Santa María ultiman los preparativos para celebrar el 'Día del Pedal' este domingo

El Puerto de Santa María se prepara para vivir este fin de semana el esperado 'Día del Pedal 2025', que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas, con salida y llegada en el centro Comercial El Paseo. La actividad, organizada junto a Okeymas y la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento portuense, volverá a reunir a miles de ciclistas de todas las edades para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad en un ambiente festivo y familiar.

El recorrido, con inicio y meta en El Paseo, pasará por algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar del deporte y de la ciudad de una forma diferente.

Como antesala, el sábado 27 de septiembre, El Paseo acogerá una gran fiesta infantil con más de quince actividades deportivas gratuitas para toda la familia: hinchables, circuitos de karts, talleres, degustaciones gastronómicas y eliminator, entre muchas otras sorpresas. Se celebrará en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Además, entre todos los inscritos se sorteará una bicicleta.

Inscripciones y dorsales

Las inscripciones siguen abiertas hasta el 27 de septiembre a través del formulario online: Formulario de inscripción.

La organización ha preparado 2.000 dorsales, que podrán recogerse en El Paseo el viernes 26 (de 18:30 a 20:30 h) y el sábado 27 (de 11:30 a 13:30 h y de 18:00 a 20:30 h).

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha recordado que «el Día del Pedal es convivencia, familia y ciudad. Queremos volver a llenar las calles de bicicletas y demostrar que El Puerto es una ciudad viva, saludable y con ganas de disfrutar en comunidad».

Por su parte, la gerente del centro comercial El Paseo, Sandra Fernández, ha animado a todos los portuenses a participar en «una de las actividades deportivas más queridas por las familias», confiando en que esta nueva edición «será nuevamente un éxito de participación».