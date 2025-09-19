El Paseo organiza una jornada de limpieza en la playa de La Puntilla

El centro comercial El Paseo volverá a formar parte un año más de uno de los movimientos medioambientales más importantes de la actualidad: el World Cleanup Day, que se celebrará mañana sábado 20 de septiembre. Una jornada en la que voluntarios y voluntarias de más de 190 países de todo el mundo aúnan fuerzas para limpiar el planeta.

El Paseo quiere sumar su granito de arena a la causa. Por ello, el sábado 20 de septiembre, a partir de las 10 horas, invita a todos sus visitantes a participar en una jornada de limpieza en la Playa de La Puntilla.

Para participar en esta acción solidaria, es necesario inscribirse previamente en la web del centro comercial hasta hoy viernes.

Todos los participantes deberán acudir mañana a las 10 horas a la bajada del Espigón de la Playa de La Puntilla. Allí recibirán una camiseta conmemorativa del evento de manera gratuita (hasta agotar existencias) y bolsas y guantes para realizar las tareas de limpieza.

La actividad se desarrollará desde las 10 horas y todos los voluntarios y voluntarias deberán regresar al punto de encuentro para juntar toda la basura recogida y devolver el material.

«Con esta iniciativa pretendemos concienciar sobre la importancia del cuidado de la naturaleza a todos los vecinos y vecinas de El Puerto, especialmente de nuestras playas, donde acaban muchos de los residuos que generamos día a día», afirma Sandra Fernández Garrido, gerente de El Paseo. «De esta forma, continuamos afianzando nuestro compromiso social y medioambiental con la ciudad y sus espacios naturales, con especial mención a uno de los lugares más bonitos de la zona: la Playa de La Puntilla», añade.

Esta acción se enmarca en el programa de responsabilidad social corporativa (RSC) de El Paseo. A través de la puesta en marcha de diferentes acciones y proyectos, se busca mejorar el impacto del centro comercial en torno a tres ejes: el dinamismo local, la conservación del medio ambiente y el compromiso social con sus trabajadores.

