José María Aznar: «Las próximas elecciones decidirán el futuro histórico de España»

Luismi Morales El Puerto 11/08/2025

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, intervino este lunes en el Aula de Cultura de Vista Hermosa de El Puerto con un discurso cargado de advertencias y un tono político de alto voltaje. La sala se quedó pequeña ante un público que no quiso perderse la cita para escucharle en una nueva conferencia, en este caso, 'Coordenadas de nuestro tiempo', a cargo del que fuera líder del Gobierno de España. El acto se enmarcaba en el ciclo de conferencias veraniegas que organizan La Voz de Cádiz y ABC, y reúne en el Real Club de Golf de Vista Hermosa a personalidades de la política, la literatura, la religión, la historia y el periodismo.

'Coordenadas de nuestro tiempo' prometía una conferencia que reflejara con precisión la realidad política actual. Aznar, en plena ola de calor, elevó aún más la temperatura con su intervención, que fue recibida con aplausos por un público expectante.

Figura clave de la historia reciente de España, Aznar genera reflexión y debate con sus análisis sobre los desafíos económicos y políticos que afronta el país, impulsando reformas y participando activamente en conferencias. No rehúye el debate quien ha dejado un legado y es un pilar fundamental del PP.

El ex presidente, que gobernó España entre 1996 y 2004, subrayó que el país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Afirmó que en las próximas elecciones está en juego algo más que la continuidad de un Gobierno nefasto; se decidirá la continuidad histórica de la nación. Frente a un público atento, Aznar abordó sin rodeos todos los temas actuales, desgranando uno a uno los males que sacuden a España. Alabó y definió a «una de las tierras más bonitas» como es la provincia de Cádiz.

En una introducción, repasó el escenario tras las elecciones generales y el futuro para España dentro de un «marco constitucional» en el que apuesta por «una España posible y deseable».

Aznar fue contundente sobre el futuro: «Lo normal es que Sánchez dure hasta el año 2027. Hay dos opciones: o que dimita o que los socios lo retiren. Su apoyo es algo inviable porque están haciendo todos los negocios posibles».

«Hay que prepararse para llegar hasta el 2027 para ganar. Las próximas elecciones serán de marcado carácter constituyente, para conseguir votos y ganar. Lo otro es trocearla y que haya varias naciones. Serán existenciales para la convivencia democrática y no se puede diluir en confederaciones republiquillas».

Hizo hincapié en la necesidad de «una mayoría nacional para tener un Gobierno lo más fuerte posible. Momento existencial», en clara alusión a la unidad nacional.

Miembros del PP de Cádiz acudieron para escuchar a José María Aznar NACHO FRADE

En clave judicial, denunció que «Sánchez tiene un sentido de controlar las instituciones para que no haya alternancia política. Es un populismo inaceptable. Sánchez plantea la batalla con los jueces. ¿Cómo un fiscal general imputado puede ser garante de la justicia?».

Sobre la inmigración, afirmó: «No pierdan el tiempo leyendo el CIS, la inmigración es un problema, antes no lo era. Hay una sociedad a la que hay que integrarse y unos valores que tenemos, y la ciudadanía es innegociable. El que viene legalmente y no quiere integrarse no puede ser parte de esta sociedad. El diferente debe saber que todos somos iguales ante la ley. La multiculturalidad es la tiranía de las minorías».

«Me preocupa que España es un país sin reglas. No existe la responsabilidad política y eso me preocupa mucho. Es inaceptable y supone un deterioro institucional».

Se cuestionó qué debe pasar en el PSOE para que cambie: «¿Qué más tiene que esperar que pase para su implosión? La parte moderada se ha ido, no sé dónde está. Hay una masa que no le gusta la deriva del partido socialista».

«La revolución viene desde la centralidad, no desde la trinchera». Sobre Page y sus críticas, añadió que «no se van a ver reflejadas en un cambio de voto a una posible moción».

No evitó la confrontación directa con el presidente Pedro Sánchez y su política. Recordó alertas previas sobre la manipulación de procesos internos del PSOE y la capacidad de adulterar unas elecciones generales. Denunció la corrupción que acosa al Ejecutivo socialista y responsabilizó a su entorno más cercano, a quienes acusó de presionar a jueces, colonizar instituciones y degradar la independencia de los medios de comunicación. «Cuando el poder pretende controlarlo todo, el daño a la democracia es irreparable», advirtió.

Aznar alertó sobre unas instituciones españolas manchadas, debilitadas o rotas, y sostuvo que los bajos fondos del actual Ejecutivo solo buscan protegerse. Vinculó los recientes escándalos de corrupción en el PSOE, con la imputación de figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por contratos amañados y mordidas, a un patrón de conducta sistemático y no a simples casualidades.

El ex líder popular reconoció que en Europa crece la preocupación e inquietud ante el rumbo del Gobierno español.

Su intervención, de marcado carácter político, se enmarcó en un acto que, pese a su ambiente veraniego y cultural, puso de relieve la importancia del momento político nacional. La expectación era palpable ante el conferenciante y las connotaciones actuales de un contexto pre electoral cada vez más tenso.

Críticas contundentes

La conferencia incluyó críticas a aspectos como «el falso feminismo. Nación y mujer son dos conceptos que Sánchez no comprende».

Aznar siguió ofreciendo titulares: «El concierto catalán es un reconocimiento a la nación catalana. Es el concepto de la soberanía nacional lo que debemos defender».

No dudó que «llamar a Madrid insolidaria es una estupidez, además de una gran mentira. Aporta un 70% a la caja común».

«La independencia de Cataluña es irreversible, lo dice su historia. El nacionalismo catalán tiene sus inicios en el Carlismo. La Constitución española da buen cobijo a las singularidades. Sánchez es cómplice y socio de los secesionistas. Antes de que rompa Cataluña, romperá España».

«El sistema electoral es seguro. No tengo dudas. Lo que dije y digo es que alguien que manipuló las elecciones en su partido puede pensar en las intenciones de algunos. El sistema de garantías es fuerte. El voto por correo también».

Sobre el caso Montoro, afirmó: «La justicia está ahí y hará su trabajo. No tengo toda la información para valorar lo sucedido. Si se ha hecho algo mal, ahí está la ley para todos».

A preguntas del público sobre sus intenciones en las próximas elecciones, aseguró que ya las ganó: «El único partido que puede ganar las elecciones es el PP. Habrá que ver si es capaz de formar Gobierno. No con demagogias». Sin nombrarlo, evitó marcar diferencias con Vox en ciertos temas: «Todos irán contra nosotros».

Sobre la Corona, apuntó que «lo que faltaría es que nos la quitasen. Estando ya, ayuda mucho. La nación es el presupuesto de la convivencia. Es una garantía para que sigamos en convivencia».

Por último, defendió la reforma de la ley electoral para evitar la «dictadura de las minorías» y los votos para «chantajear» a los Gobiernos: «El Gobierno de España no puede estar en manos de quienes la quieren destruir. Los constitucionalistas no tenemos que pedir perdón porque no nos hemos equivocado. Hay que apoyar el constitucionalismo en Cataluña y el País Vasco».

Aznar defendió que «España no necesita un patriotismo que no sea constructivo», en clara alusión a Vox, a quien nombró solo una vez durante toda la intervención.

