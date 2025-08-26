José Fernández, el vendedor de la suerte en El Puerto: reparte 200.000 euros con la ONCE

José Fernández Gutiérrez es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 200.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en El Puerto 200.000 euros, en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del domingo, 24 de agosto.

José Fernández Gutiérrez es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 200.000 euros, entre sus clientes habituales de sus puntos de venta, situados en la Avenida de Andalucía, número 4; Avenida de la Constitución, número 6 y Avenida del Ejército, número 11. José es vendedor de la ONCE desde noviembre de 2013.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Labor social

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.