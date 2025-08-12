José Antonio del Cuvillo presenta su primera novela en el Aula de Cultura de Vistahermosa

'Cerros suaves, marea baja' es el título de la primera novela de José Antonio del Cuvillo. El directivo de Bodega Estévez es un gran apasionado de la literatura y, aunque tiene experiencia previa en el relato corto, es la primera vez que se atreve con la novela.

De su experiencia y de la historia que se desarrolla ha estado conversando este martes en el Aula de Cultura de Vista Hermosa, ciclo de conferencias veraniegas que organizan La Voz de Cádiz y ABC, y que reúne en el Real Club de Golf de Vista Hermosa a personalidades de la política, la literatura, la religión, la historia y el periodismo.

José Antonio del Cuvillo ha estado acompañado en esta presentación de dos profesionales del mundo de la literatura. Por un lado, su ahijada y prologuista Paloma Ortí y, por otro, la editora del libro Yolanda Beláustegui. P

'Cerros suaves, marea baja' trata sobre la vida del personaje de Ignacio de Mauleón que vive en una finca de Conil junto al mar. La novela, que se desarrolla desde los años 50 hasta los años 90, está dedicada a la amistad sincera entre el guarda de la finca y el nieto de los propietarios de la finca.

