Así es el increíble hotel de cinco estrellas que acaba de abrir en la costa de Cádiz: se encuentra en un palacio del siglo XVIII

A poca distancia del casco histórico de El Puerto de Santa María encontramos el hotel Soho Boutique Duques de Medinaceli, un hotel de cinco estrellas que se sitúa en un antiguo palacete del siglo XVIII, reformado y restaurado con todas las comodidades modernas sin perder el encanto clásico del espacio.

Jardín, terraza, piscina al aire libre y un restaurante que combina cocina tradicional con vanguardia, siempre con productos de temporada y muy gaditanos, son algunas de las características añadidas que proporcionan a los huéspedes una experiencia completa.

«Aquí se duerme bonito», reza la página web del establecimiento. Una belleza que se encuentra mediante espacios amplios, camas cómodas, baños equipados y ese silencio que solo se encuentra en los lugares con alma.

Un hotel en el que tradición y modernidad se fusionan para lograr una combinación perfecta, tanto en sus habitaciones como en sus zonas comunes. La idea es hacer que los huéspedes «se sientan como en casa» (o mejor).

