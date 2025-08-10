Incendio en un coche estacionado en la explanada del aparcamiento de Puerto Sherry

Esta pasada noche, sobre las 21:30 horas, se produjo un incendio en un turismo BMW estacionado en la explanada del aparcamiento de Puerto Sherry.

La rápida actuación de dos establecimientos de la zona y de sus trabajadores, utilizando extintores propios, evitó que las llamas se propagaran al resto de vehículos. A la zona acudieron agentes de la Policía Local, los servicios de emergencia y Bomberos, que terminaron de sofocar el fuego en la zona del motor.

El coche quedó completamente calcinado, aunque sin provocar daños a los demás vehículos estacionados. Uno de los ocupantes resultó herido leve al romper con una piedra el cristal de una de las ventanas, siendo atendido in situ por los servicios sanitarios.

Desde la Policía Local se quiere agradecer especialmente la colaboración de los locales de la zona, que ha sido clave para la rápida extinción del fuego y para evitar daños mayores.

«Se trata de un hecho puntual y fortuito. La causa del incendio será investigada, aunque todo apunta a que las altas temperaturas podrían haber provocado una combustión espontánea«, apunta la Policía Local.