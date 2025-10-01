El gimnasio de El Puerto Reset People celebra su cuarto aniversario con un éxito rotundo

El gimnasio Reset People, fundado por Lalama Sillah y Concepción Tortajada, ha celebrado su cuarto aniversario con la fiesta temática «Habana Night», consolidándose como el evento del año para sus socios. Más de 300 asistentes disfrutaron de una velada marcada por la música en vivo, la exclusividad y las experiencias premium que distinguen a Reset como mucho más que un gimnasio.

La celebración, de unas cuatro horas de duración, transformó el gimnasio en un ambiente caribeño con música cubana en vivo, mojitos, chupitos y una decoración acorde. Los asistentes acudieron vestidos al estilo de la noche temática y disfrutaron también de un sorteo con regalos cedidos por marcas colaboradoras como Scalpers, Joyería Gordillo, Cádiz CF y productos de Reset Beauty. No faltaron un DJ y otras sorpresas durante la velada.

También estuvo presente el teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, saludó a los organizadores al inicio de la misma. Calleja felicitó a todo el equipo de Reset People por estos cuatro años de trabajo. Por su parte, Carmen Barbado, subdirectora del centro, agradeció al teniente de alcalde su presencia y su constante apoyo a las actividades que impulsa el gimnasio.

Entre los momentos más especiales de la velada destacó el reconocimiento al equipo de Reset por su trabajo diario y dedicación. Las palabras de la directora Alicia Navarro, la subdirectora Carmen Barbado y el CEO Lalamah Sillah emocionaron a socios y colaboradores, recordando que detrás de la marca hay un grupo humano comprometido con la excelencia y el cuidado de cada detalle.

El aniversario también sirvió como marco para anunciar una revolucionaria incorporación tecnológica al club: la nueva Check Up de Technogym, un sistema pionero que permite medir la edad biológica de cada usuario. Esta innovación refuerza el compromiso de Reset con ofrecer a sus socios lo último en bienestar, salud y rendimiento, situando al club a la vanguardia de los centros wellness en Andalucía.

Reset People cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones repartidas en tres plantas, equipadas con la última tecnología de la marca Technogym. Abre de lunes a viernes de 07:00 a 23:00, y domingos y festivos de 9:00 a 21:00. Bajo la dirección de Alicia Navarro, ofrece un amplio catálogo de actividades: Ciclo Indoor, Bodypump, BodyCombat, Pilates, Yoga, Zumba, Boxeo, entre otras. Para la temporada 2025/26, se incorporarán nuevas propuestas.

Además de su zona de entrenamiento, el centro dispone de una tienda especializada en suplementación deportiva y alimentación saludable, un gabinete estético, y un exclusivo Rooftop equipado con Outrace de Technogym (barras, mancuernas, kettlebells, medballs), un domo y piscina.

Reset People también es conocido por la organización de la Reset Popular Running, una carrera solidaria que reúne cada año a cientos de personas y que se celebra con el apoyo del Ayuntamiento. En breve se anunciará la fecha de la próxima edición.

