Germán Beardo: «El Madrugador es clave en la proyección del Cádiz CF y la economía de la Bahía»

El alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, valoró este lunes a preguntas de este medio la entrada del Cádiz CF en la Bolsa NASDAQ de Nueva York, un proceso al que acompañó personalmente. Según indicó a La VOZ, la operación supone «un éxito» para la ciudad y la provincia.

«Hay clubes con un peso económico y un historial mucho mayor que el Cádiz, como el Fútbol Club Barcelona, que intentaron lo mismo y no lo consiguieron. Barça Studios no logró acceder a NASDAQ por falta de solvencia técnica, mientras que el proyecto del Cádiz sí la ha reunido», explicó Beardo.

El edil subrayó que se trata de la primera empresa gaditana, la primera andaluza y la cuarta española que logra cotizar en este índice estadounidense. «Es un éxito para la sociedad gaditana, andaluza y española», afirmó.

Beardo destacó además el modelo de crecimiento del Cádiz CF, que apuesta por «crecer desde Cádiz con nuestra gente», en contraposición a otros clubes que dependen de financiación extranjera. Según el alcalde, «para crecer hace falta financiación y acceder a los mercados, y el proyecto del Cádiz en NASDAQ no solo es innovador, sino que ha sido muy bien recibido: en poco tiempo, el valor de las acciones de salida a Bolsa se ha duplicado».

El alcalde también resaltó la relevancia del área metropolitana de El Puerto para proyectos estratégicos, como El Madrugador, vinculado al Cádiz CF. «Es un área bien conectada, con excelente acceso por carretera, donde incluso Amazon se situó por criterios logísticos. Este tipo de proyectos no solo benefician a El Puerto, sino a toda la provincia», señaló. Además, consideró que es una zona «clave en la proyección del Cádiz CF y la economía de la Bahía»

Beardo insistió en la necesidad de diversificar la economía local. «La Bahía ha perdido demasiados trenes históricamente, siempre centrados en los mismos sectores como astilleros o aeronáutica. La industria del deporte, la tecnología y la innovación es un tren al que tenemos que subir. Y si un proyecto común nos une a todos los gaditanos, mejor que mejor», concluyó.

El Puerto acogerá Sportech City

Además del hito financiero, Beardo destacó otro proyecto estratégico vinculado al club amarillo en El Puerto. El pasado mes de junio, el Pleno del Ayuntamiento aprobó de forma inicial el convenio urbanístico que permitirá desarrollar Sportech City, un macroproyecto que ocupará la Vega de los Pérez, junto al polígono de Las Salinas y cerca del centro logístico de Amazon. La iniciativa se perfila como uno de los proyectos deportivos, tecnológicos y urbanísticos más relevantes de la provincia en décadas.

Sportech City incluirá una ciudad deportiva de alto rendimiento con campos de entrenamiento, gimnasio, residencias, centro médico y unidades especializadas en medicina deportiva, nutrición y fisioterapia. Además, integrará un centro de convenciones con capacidad para 40.000 personas, zonas comerciales y de ocio, restauración y un área residencial para la cantera, creando un ecosistema que integra deporte, tecnología, salud e innovación.

El convenio aprobado contempla la modificación puntual del PGOU para cambiar el uso del suelo de agrícola a urbanizable. El Cádiz CF asumirá los costes de urbanización e infraestructuras básicas, así como una compensación económica al Ayuntamiento. A su vez, el Consistorio facilitará infraestructuras clave, como un paso elevado sobre la vía férrea y un nuevo apeadero que mejorará la conectividad del complejo.

El proyecto cuenta con una inversión inicial de 30 millones de euros respaldada por LaLiga Impulso y asesoramiento técnico de KPMG. Se estima que Sportech City generará un impacto económico anual superior a 47 millones de euros y cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto durante la construcción como en su explotación.

Aunque se desarrollará en fases, el club mantendrá abiertas las instalaciones de El Rosal, especializadas en recuperación y tecnificación, consolidando a El Puerto como centro neurálgico de su crecimiento deportivo y empresarial. La llegada de Sportech City también reforzará el turismo, el comercio y la innovación en la ciudad, atrayendo visitantes, startups y colaboraciones con centros educativos y universidades.

El alcalde Germán Beardo destacó entonces que el proyecto representa un «punto de inflexión» para El Puerto, no solo por su impacto económico, sino por situar a la ciudad como referente en transformación digital y deportiva. Sportech City se plantea como una apuesta estratégica a largo plazo, con capacidad de crecimiento y adaptación, y con el objetivo de consolidarse como un hub nacional e internacional del deporte y la innovación.

Con esta aprobación inicial, El Puerto da un paso decisivo para albergar un proyecto que combina desarrollo urbano, generación de riqueza y proyección de ciudad, reforzando su papel en la Bahía de Cádiz y su potencial como referente en innovación y deporte de élite.