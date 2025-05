Feria de El Puerto: Ambiente veraniego en Las Banderas, que entra en su punto álgido

Luis Miguel Morales EL PUERTO 31/05/2025

El recinto ferial de Las Banderas alcanza su punto álgido con la llegada del fin de semana y miles de visitantes que consolidan la Feria portuense como una cita de referencia e ineludible en la Bahía de Cádiz. Se espera la mayor afluencia de público foráneo de toda la semana. Sábado y domingo son, sin duda, los días en los que el Real presenta un lleno absoluto, y cuando pasear se convierte en una tarea altamente complicada.

Si en ediciones anteriores fue la lluvia la que hizo acto de presencia, este año ha sido el calor el protagonista. Las temperaturas, más propias de julio que de mayo, han superado los 35 grados, dejando estampas impropias de una Feria primaveral. Hacía años que no se vivía una edición con tanto calor.

El levante y las altas temperaturas están marcando el pulso de una Feria que ha ido de menos a más, como un motor diésel. La menor afluencia de público en los primeros días ha dado paso a un Real repleto de personas deseosas de refrescarse con los caldos de la tierra y de buscar una sombra como refugio ante el sofoco. Muchos han optado por acudir al recinto en las últimas horas del día, evitando así el tramo más caluroso de la jornada.

El calor ha podido frenar la asistencia durante las horas habituales de almuerzo tan típicas en El Puerto cuando se aprovechan comidas familiares, de empresas o familiares desplazando la actividad hacia la tarde-noche. A ello se suma la coincidencia con la Feria de Sanlúcar, que pudo limitar la llegada de sanluqueños, tradicionalmente fieles a la Feria portuense. Pero fue los primeros días, desde el viernes Las Banderas ya es un hervidero de personas que alargan hasta altas horas de la madrugada y cuando las temperaturas dan un respiro, para alargar la fiesta.

Premios del Concurso de Casetas

Como es habitual, el teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, hizo entrega de los premios del Concurso de Casetas de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2025, dedicada en esta edición a la ciudad de Badalona.

El primer premio en la categoría de interiores fue para La Charanga, que repite así el galardón que ya obtuvo en 2023, tras conseguir el tercer puesto en 2024. El segundo premio ha sido para Por estos Ratitos, y el tercero para Cúshame, que ya logró un accésit el año anterior.

El jurado, presidido por José Manuel Zaragoza, ha concedido además tres accésits a las casetas Víctor Raposo y su gente, En mi casa me quedé y El Tirititrán. Completaron el tribunal las vocales Ruth Amaya, de El Puerto, y Judith Esteban, de la delegación de Badalona, actuando como secretario José Luis Sara.

David Calleja felicitó a todos los premiados en nombre del equipo de Gobierno, destacando la creatividad y esfuerzo de los caseteros, y subrayó que «lo importante no es el premio, sino la participación y el orgullo colectivo». Por su parte, el alcalde Germán Beardo agradeció «el nivel de detalle en la decoración, ambientación y accesibilidad», y extendió su reconocimiento a todas las entidades, peñas, Hermandades, empresarios y portuenses que contribuyen a engrandecer la Feria.

Este certamen reconoce la labor de quienes hacen posible el montaje y exorno de las casetas, aportando valor cultural y estético al Real.

Vuelve a la Feria la histórica caseta 'Tierra, Mar y Vino'

Y si de premios o novedades en cuanto a casetas se refiere, las hay que son míticas y no fallan un año más en el Real de Las Banderas. Algunas mantienen intacta su esencia, como Los Amigos de Sevilla, El Binomio o las representativas de las Hermandades de Pasión. Otras se recuperan. La Feria de Primavera 2025 suma este año un regreso cargado de historia y nostalgia: la mítica caseta Tierra, Mar y Vino vuelve a levantar su estructura tras décadas de silencio.

Referente de las noches feriantes de los años 60 y 70, esta caseta fue durante años uno de los espacios sociales y culturales más emblemáticos del recinto fijo de Crevillet, donde no solo se celebraban banquetes de empresa y ceremonias familiares, sino también conciertos de grupos musicales que marcaron época.

Nombres como Triana, Imán, Bloque, Asfalto, Los Radars o Blend formaron parte del cartel de actuaciones que consolidaron el prestigio de esta caseta pionera, nacida como iniciativa de los funcionarios municipales Antonio Romero Castro y Juan Ignacio Pérez Sala. Su espíritu, entre lo institucional y lo popular, definió toda una época en la historia de la Feria portuense.

Más de medio siglo después, Tierra, Mar y Vino vuelve a la vida impulsada por un grupo de amigos que ha querido recuperar su esencia original. Al frente de esta recuperación se encuentran Ricardo y Carlos Osborne Vergara, junto a Juan Piña, quienes han apostado por revivir su sabor clásico con un guiño a la tradición.

El regreso estuvo acompañado de un pregón inaugural a cargo del periodista Francisco Andrés Gallardo, que ofició una emotiva bienvenida a esta segunda etapa de la caseta. Además, se ha distinguido como socio de honor al editor del digitalGente de El Puerto, José María Morillo, quien también ha recibido la insignia de oro en reconocimiento a su implicación en la edición de una revista conmemorativa que ha servido de hilo conductor de la memoria de la caseta.

Durante la noche de la Velada, la entidad también quiso reconocer la labor institucional, concediendo la Coquina de Plata al Ayuntamiento de El Puerto y a la Concejalía de Fiestas, encabezada por el teniente de alcalde David Calleja, por su colaboración en el renacimiento de este rincón icónico del recinto ferial.

Otra caseta que está siendo muy visitada y con gran afluencia de público es la de Badalona, ciudad a la que se dedica esta edición de la Feria, y que presenta diferentes cuadros y estampas típicas de la ciudad catalana, haciendo un guiño a su cultura y tradiciones. Su alcalde, Xavier García Albiol, ha pasado varios días en El Puerto, prolongando su estancia tras la inauguración del miércoles y disfrutando como un portuense más de la Feria, donde pudo degustar los platos típicos del recinto.

Renfe duplica las plazas de Cercanías y se refuerzan los accesos

El dispositivo especial de transporte previsto con motivo de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2025 en El Puerto incluye un notable refuerzo del servicio ferroviario y de los accesos urbanos al recinto de Las Banderas, con el objetivo de facilitar el traslado seguro y ordenado de miles de personas durante los días de mayor afluencia.

Desde el viernes 30 de mayo hasta el domingo 1 de junio, Renfe ha puesto en servicio cerca de 88.000 plazas en los trenes de Cercanías de la línea Cádiz-Jerez, una medida que busca dar respuesta al notable incremento de desplazamientos hacia El Puerto durante el fin de semana grande de su Feria.

En total, circularán 130 trenes, de los cuales 11 lo harán en doble composición, lo que supone duplicar la capacidad habitual en determinados horarios. Este refuerzo se traduce en casi 7.000 plazas adicionales, facilitando así el acceso desde otras localidades de la Bahía, cuyos vecinos aprovechan especialmente el sábado y domingo para disfrutar de la celebración portuense.

Autobuses urbanos hasta las cinco de la madrugada

A nivel local, el servicio de autobuses urbanos se mantiene operativo desde la una de la tarde hasta las cinco de la madrugada, con recorridos adaptados que conectan distintos barrios de la ciudad con el recinto ferial. Aunque en ciertos momentos del día pueden producirse esperas debido a la alta demanda, este servicio se mantiene como la opción más práctica, rápida y económica para acceder a Las Banderas.

Control en los accesos y refuerzo de la seguridad

La Guardia Civil ha intensificado este año su presencia en las principales vías de acceso al recinto, con especial atención a la Carretera de Sanlúcar, uno de los puntos de mayor tránsito. El dispositivo se completa con el trabajo coordinado de la Policía Local, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad.

Por otro lado, las colas para el servicio de taxi, especialmente a la salida del recinto durante la noche, siguen siendo significativas. Para muchos vecinos que residen en zonas no cubiertas por el autobús especial, esta alternativa se convierte en la única opción si no se desea utilizar el vehículo particular.

Punto Violeta

Dentro del dispositivo de atención social, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Puerto ha habilitado un Punto Violeta como parte de la campaña de prevención y sensibilización frente a la violencia hacia las mujeres en espacios de ocio. Estará en funcionamiento desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio, en horario de 22:00 a 03:00 horas, con flexibilidad según la afluencia de público.

Ubicado junto a la parada de taxis del recinto ferial, junto al retén de Policía Local y los Servicios de Emergencia, el espacio está atendido por un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la psicología, la criminología y la pedagogía, preparadas para ofrecer atención, orientación y acompañamiento inmediato ante cualquier situación de acoso, violencia o agresión sexual.

El servicio garantiza el anonimato y la confidencialidad de todas las personas que acudan, activando los protocolos de emergencia si fuera necesario. La intervención incluye atención in situ, derivación a servicios especializados y contacto directo con los cuerpos de seguridad, fortaleciendo así la red de protección en el entorno festivo.

La prensa, sin aparcamiento

La prensa local se ha quedado este año sin la plaza de aparcamiento que venía utilizando desde hace más de dos décadas en el recinto de Las Banderas.

Lejos de tratarse de un privilegio, dicha plaza —ubicada en los últimos años en zonas comunes, concretamente en el aparcamiento tras las atracciones— permitía el acceso y cobertura de la Feria en diferentes momentos del día, facilitando el transporte del material técnico necesario para informar.

La explicación oficial ha sido tan vaga como discutible: «no hay espacio». Resulta llamativo cuando en la zona de Viña Rango hay un aparcamiento reservado para invitados del propio Ayuntamiento.

Paradójicamente, en un contexto donde el número de medios en El Puerto ha caído a mínimos históricos y los periodistas activos se cuentan con los dedos de una mano, la cobertura informativa local es más necesaria que nunca… y también más complicada. Lejos de facilitarse, la labor periodística se encuentra cada vez con más trabas.

Mientras tanto, se observa cómo determinadas personas afines disfrutan de acreditaciones y privilegios —como estacionamiento o pases especiales— sin conocerse públicamente su función o trabajo real en el recinto.

Todo ello resulta especialmente contradictorio en un Ayuntamiento que presume de priorizar la comunicación institucional, dotado de numerosos cargos de confianza y asesores dedicados en exclusiva a esta área. Pese a ello, la prensa local sigue encontrando obstáculos para ejercer con libertad y eficacia su labor: informar.