Espinosa de los Monteros: «Hemos hecho gestas históricas, ahora toca cambiar nosotros»

Luismi Morales El Puerto 28/08/2025

El Aula de Cultura del Real Club de Golf Vista Hermosa, el clásico ciclo veraniego organizado por LA VOZ y ABC en el Club El Buzo, puso este jueves el broche final con la conferencia de Iván Espinosa de los Monteros. Durante los meses de julio y agosto, la entidad ha celebrado trece ponencias que han reunido a personalidades del mundo de la política, la literatura, la historia y el periodismo. La edición de 2025 ha tenido además un carácter especial al coincidir con el 50 aniversario de la fundación del club.

La sesión de clausura estuvo protagonizada por el exdiputado de Vox y actual empresario que presentó su libro 'España tiene solución', una obra en la que combina análisis histórico, diagnóstico político y propuestas de futuro, con un enfoque dirigido —según explicó— a «recuperar el orgullo de pertenencia a una nación con una de las historias más brillantes del mundo, con luces y sombras, pero privilegiada».

Retirado de la primera línea política desde 2023, Espinosa de los Monteros ha orientado su actividad hacia el ámbito empresarial y al impulso de una fundación dedicada al debate de ideas. Sin embargo, su voz mantiene peso en el debate público nacional, donde su visión continúa generando interés.

En su intervención en Vista Hermosa, donde ha veraneado en varias ocasiones, el exdiputado ofreció un discurso en positivo sobre la realidad del país. «España es la mejor nación del mundo. Somos afortunados y unos privilegiados. No hay otro país con una esperanza de vida como el nuestro. Eso lo dice todo», señaló.

Desafíos

Al mismo tiempo, advirtió sobre los desafíos actuales, entre ellos la pérdida de talento y la falta de confianza en la propia historia nacional. «Estamos exportando a los mejores y empezamos a zozobrar como país. Cierta clase política nos ha llevado a autoflagelarnos con nuestro pasado», afirmó, subrayando que su libro busca llegar a todos los públicos con un mensaje de confianza en las posibilidades de España.

Espinosa recordó que el país ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes en apenas una generación: «Hemos pasado de la cartilla de racionamiento a estar entre las ocho economías más ricas del mundo. Ese es un dato objetivo que muestra nuestra capacidad de superación».

Espinosa también abordó episodios que, en su opinión, marcaron un punto de inflexión en la política nacional. Entre ellos, el 11M, que calificó de «cambio de rumbo decisivo» y situó en la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el inicio de lo que describió como una senda «de autodestrucción».

En un tono crítico, alertó sobre lo que definió como «excesiva concentración de poder en Moncloa», que equiparó con formas de control político propias de regímenes autoritarios. «El fascismo de verdad es que un individuo controle todo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y tenemos que reaccionar antes de que sea tarde», advirtió, aduciendo ejemplos de Venezuela o Cuba como espejos en los que no desea ver reflejado el futuro de España.

Soluciones

El exdiputado insistió en la necesidad de actuar con decisión: «Tenemos que empezar a poner soluciones. Hay una solución fácil que no se aplica, y otra más difícil, pero necesaria. La solución necesita cambios, pero estructurales. Hemos hecho gestas históricas, son menores, pero hacen falta y tenemos que cambiar nosotros, en nuestra mentalidad», apostilló.

Espinosa reconoció además que los países «fuertes son los que tienen instituciones fuertes y sólidas. Nos hace falta recuperar la Justicia, su independencia. Recuperar el Estado de derecho».

En este sentido, comparó la cultura de la exigencia diaria en países europeos con la falta de disciplina en España: «En su vida diaria, Alemania o Francia no se permite ciertas cosas porque son exigentes en su día a día; aquí se permite porque no somos exigentes con nosotros mismos». Y concluyó con una advertencia: «Si bajamos el compromiso, tenemos al final estos males que nos sacuden. Hacen falta cambios, pero con cabeza, con coherencia».

Con esta conferencia, El Club El Buzo cerró un verano de intensa actividad cultural, reafirmando su papel como espacio de reflexión y encuentro en El Puerto de Santa María en un año especialmente simbólico para la entidad.