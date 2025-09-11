Detenidos un médico y dos funcionarios de la cárcel de Puerto II por colar móviles y sustancias en la prisión

Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional han detenido a un médico y a dos funcionarios de Puerto II acusados de formar parte de una supuesta trama dedicada a surtir de móviles y otras sustancias, como anabolizantes, - se investiga si también droga- a internos del citado centro penitenciario.

Según ha podido confirmar este periódico, la Policía llevaba meses investigando a los trabajadores tras haber recibido información al respecto. Los implicados fueron arrestados este miércoles y han pasado a disposición judicial quedando en libertad con cargos. Se podrían enfrentar a un posible delito de cohecho, si es que recibían dinero en contrapartida, además de tráfico de sustancias y objetos prohibidos. También habría otras personas involucradas pero la operación continúa en marcha.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2020 y 2024 se incautaron un total de 272 terminales en los centros penitenciarios de El Puerto de Santa María: 183 en Puerto III, 80 en Puerto II y 9 en Puerto I. En los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 72 fueron requisados en las prisiones portuenses: 31 en Puerto III, 39 en Puerto II y 2 en Puerto I. Se concluye que en el periodo 2020 a 2024 se requisaron más teléfonos móviles en la prisión de Puerto III, la cual tiene mayor número de población reclusa, sin embargo en el último año hubo más incautaciones en la prisión de Puerto II, caracterizada por recluir a internos pendientes de juicio.

En la prisión de Botafuegos, en Algeciras, también se han interceptado una gran cantidad de móviles cuando intentaban ser introducidos con drones e iban directamente hacia la ventana de las celdas.