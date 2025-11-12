Denunciado un propietario por obra ilegal en El Puerto

El propietario de una vivienda situada en la calle San Francisco Javier de El Puerto estaba realizando una obra sin disponer de la autorización municipal. Por ello, la Policía Local ha levantado un acta por infracción urbanística que se ha visto agravada porque el vecino estaba ocupando la vía pública con un acopio de materiales, lo que agravará la sanción.

Los agentes realizaron una inspección en la que el propietario no presentó ninguna documentación que acreditara los permisos para realizar la obra y estaba ocupando aproximadamente cinco metros de vía pública con restos de construcción y mobiliario.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, ha declarado al respecto: «desde el Ayuntamiento mantenemos un compromiso firme con el cumplimiento de la normativa urbanística. Las obras deben realizarse siempre con los permisos correspondientes, garantizando la seguridad de los vecinos y el respeto al entorno urbano. No podemos permitir que se ocupen espacios públicos de forma irregular ni que se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos».

