Convocatoria de nuevas plazas y promoción interna en la Policía Local de El Puerto

El equipo de Gobierno de Germán Beardo ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local las bases y la convocatoria para la incorporación de quince nuevos agentes a la Policía Local de El Puerto, así como la promoción interna mediante concurso-oposición de seis plazas para reforzar la estructura de Jefatura del cuerpo policial.

De las quince plazas para nuevos agentes, doce se adjudicarán a través del sistema de acceso por turno libre y oposición, mientras que las tres restantes serán por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos.

Con esta medida, el alcalde Germán Beardo cumple con su compromiso de revitalizar progresivamente la plantilla policial, que durante la última década se había visto reducida debido a políticas de austeridad previas, mejorando así el funcionamiento municipal en beneficio directo de la ciudadanía.

El equipo de Gobierno sigue apostando por un servicio público de calidad, reorganizando los efectivos municipales y fomentando la profesionalización, la promoción interna y la mejora continua, con el objetivo de alinear la estructura organizativa del Ayuntamiento a los retos y oportunidades que conlleva ser una Gran Ciudad.

Las plazas ofertadas para promoción interna corresponden a 1 plaza de Inspector, 1 plaza de Subinspector y 4 plazas de Oficial, todas ellas vacantes en la plantilla de personal funcionario incluidas en la Oferta de Empleo Público.

Esta convocatoria se enmarca dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, y está dirigida al personal funcionario que desea progresar en su carrera profesional dentro del cuerpo policial municipal.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos y Organización, Javier Bello, ha señalado que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer y modernizar el organigrama municipal, especialmente en un municipio como El Puerto, ya considerado de Gran Población, con nuevas exigencias en seguridad y servicio público. El objetivo es atraer talento y reforzar los recursos humanos en el área de Seguridad.

Los agentes que promocionen pasarán a formar parte de una estructura de mando sólida y profesional, encabezada por el intendente principal David Viñuela, garantizando así un servicio eficaz, coordinado y cercano.

Con estas acciones, el equipo de Gobierno continúa avanzando firmemente en su compromiso por ofrecer un servicio público de excelencia, reorganizando y profesionalizando los efectivos municipales para afrontar con garantías los retos de El Puerto.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno, la convocatoria será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).