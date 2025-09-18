Beardo anuncia bajada de impuestos y autobús gratis para todos los portuenses

LUIS MIGUEL MORALES EL PUERTO 18/09/2025 a las 11:44h. Compartir Copiar enlace

El Palacio de Araníbar ha acogido este jueves, 18 de septiembre, un encuentro informativo presidido por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, que reunió a representantes de distintos sectores sociales, económicos y culturales de la ciudad, así como a medios de comunicación locales y provinciales.

Bajo el lema 'El Puerto Avanza', el regidor desgranó las principales líneas de actuación del equipo de Gobierno para los próximos meses, con medidas que, aseguró, marcarán «un antes y un después en la transformación urbana y económica de la ciudad».

El acto contó con la asistencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; y la plana mayor de concejales de la Corporación municipal del Partido Popular. Junto a ellos, también acudieron representantes de colectivos ciudadanos, empresarios locales, miembros del ámbito cofrade y deportivo, así como el vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras.

La Sala Mudéjar se llenó por completo, hasta el punto de habilitar pantallas en estancias contiguas para dar cabida a toda la expectación generada.

Continuidad del proyecto iniciado en 2023

Beardo recordó que este encuentro da continuidad a la hoja de ruta presentada en julio de 2023 en la Sala Museo Hospitalito, en el ecuador del mandato, cuando se dieron a conocer por primera vez las iniciativas de 'El Puerto Avanza'. En esta ocasión, el alcalde ofreció nuevas claves sobre el futuro presupuesto municipal, subrayando que se ha diseñado «para saldar definitivamente la deuda heredada, rebajar impuestos y mejorar los servicios públicos».

«El Puerto fue el municipio con los tributos más altos de la provincia y hoy podemos anunciar medidas que nos colocarán en el lado opuesto, con unos de los impuestos más bajos de Cádiz, más recursos en manos de los portuenses y servicios públicos de mayor calidad», aseguró.

Entre las medidas más destacadas, Beardo confirmó la reducción del 50% de las tasas de Feria a partir de 2026, con un nuevo contrato de montaje para las casetas, con el objetivo de «hacer crecer y mejorar» esta celebración.

En materia fiscal, recordó la reciente bajada del IBI y avanzó que en 2026 se aplicará de manera automática una reducción del 2,5% a todos los contribuyentes, sin necesidad de solicitud previa.

Asimismo, anunció una bonificación del 95% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para obras de Viviendas de Protección Oficial (VPO) declaradas de especial interés municipal, social o de fomento del empleo, que se aplicará directamente en el inicio de las obras. También se mantendrá la bonificación del 99% en el caso histórico para actuaciones de blanqueo y adecentamiento de fachadas, cierros y balcones, con el fin de atraer a promotores y seguir impulsando la rehabilitación del patrimonio local.

Uno de los anuncios más relevantes fue la gratuidad del transporte urbano para todos los portuenses a partir de 2026. El alcalde explicó que en octubre de este año se licitará un nuevo contrato que permitirá renovar y ampliar la flota de autobuses, mejorar las condiciones laborales del personal y, mediante una tarjeta inteligente o el móvil, acceder al servicio sin coste para los empadronados en la ciudad.

«El Puerto contará con un transporte público moderno, verde, sostenible y de calidad, al alcance de todos», defendió Beardo.

Inversiones en barrios, deporte y educación

El proyecto de presupuestos contempla actuaciones de calado en distintos ámbitos: la siguiente fase de la remodelación del estadio José del Cuvillo, la construcción de una segunda pasarela sobre el Guadalete, un nuevo campo en la ciudad deportiva, la renovación de colegios y ayudas a los centros concertados, parques infantiles, la rehabilitación de plazas como Ruiz Golluri en la barriada Luis Caballero, y la renovación de la Carrera Oficial de Semana Santa.

El alcalde confirmó, además, un aumento en las ayudas a clubes deportivos y al Consejo Local de Hermandades, «porque la identidad y las tradiciones de El Puerto son parte esencial de su desarrollo».

Gestión económica y ahorro energético

Beardo recordó que el Ayuntamiento se encontró en 2019 «sin contrato de mantenimiento urbano» y con graves problemas económicos. Subrayó que, gracias a medidas de ahorro, como la reducción del gasto en alumbrado, hoy la ciudad dispone de más recursos para acometer mejoras. «Se trata de gastar menos en lo superfluo y más en lo importante», concluyó.

Con este paquete de medidas, el regidor portuense situó la estrategia de su Gobierno como «histórica» y dirigida a consolidar el futuro de la ciudad: deuda cero, impuestos más bajos y servicios públicos mejorados. El objetivo es hacer de El Puerto una ciudad más atractiva tanto para los portuenses, con la mejora de todos los servicios, como para la inversión privada, con un conjunto de propuestas que faciliten nuevas promociones, consolidando un lugar más completo y apetecible para locales y visitantes. Una jornada que se apostilló como día histórico para la ciudad, dando pleno sentido a su denominación de 'Gran Ciudad'.