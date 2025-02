El gigante Amazon amplía su presencia en El Puerto

Juan Zaldívar El Puerto 11/08/2024

El comercio online cada vez copa más cuota del mercado. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2022 el comercio electrónico en España alcanzó la asombrosa cifra de 72.000 millones de euros, lo que representa 18.000 millones por trimestre, lo que supuso un crecimiento del 25% con respecto al año anterior. En 2023, el gasto procedió a 20.000 millones por trimestre, que es un 11% más respecto a 2022. Eso significa que en España las ventas online están en auge.

Según el portal de estadística alemán, Statista, un cuarto de las compras que hacen los españoles se hace por Internet. De 2008 a 2023, se ha pasado de un 13,8% a un 25%, es decir, las compras en la red han aumentado un 81%.

Es en este contexto, en el que se entiende que el Ayuntamiento de El Puerto vea un futuro en consolidar la presencia de unas de las puntas de lanza del comercio electrónico, Amazon. Así, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, informó que la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia urbanística para la instalación de una carpa logística de almacenaje y distribución de la empresa del magnate Jeff Bezos, para así optimizar las operaciones del establecimiento en periodos punta y poder seguir con la fidelidad del cliente que tanto busca la compañía a través de la rapidez de sus envíos.

La monstruosamente grande empresa norteamericana ampliará su planta portuense mediante la construcción de una carpa industrial que servirá tanto de almacén logístico destinado a recepción, como de clasificación y reexpedición de paquetería. Será construido en el espacio libre de la parcela de 41.217 m2 junto a la nave existente en la avenida Ingeniero Félix Sancho, 23. La carpa contará con unos 1331 metros sobre solera de hormigón. Con este tipo de construcción, Amazon pretende desarrollar una prueba piloto con el objetivo de minimizar nuevas construcciones y probar soluciones flexibles menos invasivas y más sostenibles.

Germán Beardo argumentó en su momento con orgullo que «es una satisfacción comprobar que la estación logística que la Red de Amazon tiene en El Puerto crece, poniendo en valor su ubicación estratégica en nuestro polígono, siendo una de las plantas más punteras equipada con última tecnología y demostrando que es uno de los grupos empresariales de mayor expansión dedicado a la distribución de comercio electrónico». El Primer Teniente de Alcalde, Javier Bello, comentó que «los portuenses podemos estar orgullosos de que en pocos años se hayan consolidado en nuestra tierra proyectos tan importantes como los de Amazon, que unidos a un sólido tejido económico y empresarial portuense, hacen que nuestra ciudad sea un referente en la Bahía y en Andalucía».

Y es que la presencia de Amazon no es la presencia de una empresa cualquiera. Según una encuesta realizada por Remaizing en 2022, al menos el 90% de los españoles realiza un pedido por Amazon al año; el 97% de los españoles tiene una imagen positiva de la empresa y que los españoles prefieren hacer compras online en Amazon que seguido de AliExpress o El Corte Inglés. Por lo que se puede ver, Amazon supone una cuota remarcadamente importante dentro de un mercado que está constantemente creciendo.

Igualmente, Amazon se encuentra en la lucha moderna en la que el comercio local se siente amenazado. La presencia de la compra online, y el consecuente mayor ritmo de entregas que supondría el aumento de la planta, deja a los comercios locales en una lucha con la que difícil pueden igualar. «Uno tiene que ser más cercano con el cliente, luchamos contra el click en el sofá, para venir a nosotros te tienes que levantar de él», comentan desde una librería. «Así que quizá lo mejor que puedes hacer es hacer sentir al cliente que comprando aquí se siente mejor porque ayuda a su entorno», reflexiona.

La apuesta por Amazon, a priori podría parecer buena, pero todos los impactos positivos pueden tener por contra algo negativo. Si es verdad, que la no presencia de la planta no supone un vacío donde no existe el comercio online, pero si puede hacer incluso más fuerte su presencia. «Tampoco esperamos que surja tanto cambio a como estábamos ahora», cuenta desde un negocio.