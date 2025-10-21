Dos tramos de carreteras convencionales de Cádiz repiten entre los más peligrosos de España

Dos tramos de la red de carreteras convencional de la provincia de Cádiz repiten un año más entre los más peligrosos de Andalucía. Se trata del kilómetro 81 de la N-340, en Tarifa, y del acceso a Gibraltar por La Línea (N-351). Este dato se desprende del último informe de siniestralidad elaborado por la Asociación Automovilistas Europeos, en el que se da cuenta de los tramos más peligrosos de la red de carreteras de España. Este registro se obtiene, sobre todo, al medir la intensidad media de paso de vehículos y los accidentes tanto con heridos como con víctimas mortales.

En el caso de las carreteras gaditanas que figuran en este estudio el acceso a Gibraltar se lleva la palma con 48 accidentes y 59 víctimas, entre heridos y fallecidos. Esta carretera tiene una incidencia de paso de 24.279 vehículos diarios.

Por lo que respecta a la N-340, a su paso por Tarifa, el número de accidentes contabilizados es de 18 y su registro es de 20 víctimas, entre heridos y muertos. La incidencia de paso es de 8.094 vehículos al día.

Según la asociación que ha elaborado la estadística nacional, se trata de 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizados en 71 vías de 45 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2019-2023 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En ellos se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas.

Las más siniestras

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado este año en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

Respecto al tramo de carretera que contabiliza un mayor número de accidentes y víctimas, se encuentra en el km 0 de la A-77a, en Alicante, con 104 accidentes y 150 víctimas.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial, según revela el último informe de la organización de defensa de los conductores .

Automovilistas Europeos Asociados ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según recoge el informe de AEA, España cuenta en la actualidad con una extensísima red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 km son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53,5% del tráfico total de nuestro país); 71.251 dependen de las comunidades autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo nuestro país el que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania con cerca de 13.000 kms.

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados «puntos negros» que es necesario corregir. Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2019-2023) en 270 kilómetros de nuestra red de carreteras se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas, la mayoría de ellas leves.¿Cómo se han localizado los tramos más peligrosos?

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2023 ha aumentado su índice de peligrosidad tres décimas respecto del año 2022.

Así, en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

El kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), superando 14 veces el índice nacional medio.

No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves. Le sigue el km 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves (38).