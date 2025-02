Domingo Villero revalida el cargo de Decano en COGITI Cádiz con un equipo renovado, integrador y paritario

Este viernes 21 de febrero se ha celebrado la solemne toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. La sede de la institución, en la plaza de Asdrúbal de la capital gaditana, ha acogido este acto institucional que formaliza los resultados electores del pasado día 12.

Domingo Villero Carro revalida el cargo de Decano en COGITI Cádiz para liderar esta junta directiva durante los próximos cuatro años. Será el quinto mandato del perito gaditano, quien llegara al Decanato en 2009 para modernizar las estructuras, acercar la organización a la sociedad civil y velar por los intereses de los colegiados y la profesión en la provincia.

El acto, presidido por el Decano Domingo Villero, ha contado con la presencia del primer teniente alcalde de Cádiz, José Manuel Cossi, Luis Lafuente, director de la Escuela de Ingeniería de Puerto Real, y Juan José Domínguez, exdirector de la ETSI y colegiado de honor de este Colegio.

Antes de las intervenciones, el Colegio ha querido hacer entrega de sendas placas de reconocimiento a Juan Izquierdo, representante de COGITI Cádiz en la Sierra, y a Domingo Orrillo, la figura siempre bien presente en el Campo de Gibraltar.

En su discurso, Villero enfatizaba la importancia del trabajo coral y por eso destaca el equipo que se ha formado para esta nueva etapa, con varios cambios con respecto a la época anterior. «Refleja un equilibrio perfecto entre experiencia y juventud, entre la continuidad de una labor bien hecha y el impulso necesario para afrontar nuevos retos», comentaba. Además, la media de edad es muy joven, lo que significa «savia nueva, que hay relevo generacional».

Un equipo renovado, ilusionado, y donde celebra «la diversidad y la integración. Esta Junta de Gobierno es un reflejo de lo que queremos que sea nuestro colectivo: abierto, participativo y representativo de todos. Es un hito histórico que contemos con un 50% de participación femenina en la Junta cuando sabemos que en nuestra provincia la presencia de mujeres en la profesión apenas alcanza el 7%. Este dato no es solo simbólico; es una prueba de que avanzamos, de que rompemos barreras y de que estamos construyendo un colegio mucho más fuerte».

El Decano deslizaba sus principales objetivos: «Queremos seguir impulsando el reconocimiento social de la labor de nuestros ingenieros, queremos acercar nuestra profesión a los jóvenes, queremos fortalecer la presencia de COGITI en la sociedad y en las instituciones. Y, sobre todo, queremos integrar a todos los compañeros en esta gestión, porque el éxito de este colectivo no es mérito de una Junta, sino de cada uno de sus colegiados, de cada uno de los que cada día ejerce su trabajo con responsabilidad, con ética y con pasión».

Antes del discurso y de la cerrada ovación de los asistentes, tomaba la palabra el director de la Escuela de Ingeniería de Puerto Real, Juan José Domínguez, quien confirmaba «el altruismo» de estas personas que se ponen al frente del Colegio, pues «tendréis que combinar la actividad profesional, la familia y los amigos, con esta labor». Por su parte, Luis Lafuente se alegraba del equilibrio entre veteranía y juventud pues, aunque es el mismo Decano, hay muchas incorporaciones que serán la savia nueva y fresca para la directiva. También se felicitaba de la representación femenina, «ya que los referentes son muy importantes».

José Manuel Cossi, primer teniente alcalde del Consistorio gaditano, aplaudía el gesto de la nueva junta directiva, de estos hombres y mujeres que invierten su tiempo en beneficio de un colectivo tan importante como el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. «Contamos con vosotros. El Colegio tiene las puertas abiertas», aseguraba. «Vivo rodeado de arquitectos e ingenieros y disfruto mucho porque me dan una visión muy buena y clara de muchos aspectos. Me hacen ver como la realidad funciona y cómo se proyecta el futuro. Nuestro reto es que Cádiz avance hacia ese futuro con el desarrollo que merece la ciudad, no con una dinámica conformista, y estoy encantado de trabajar con vosotros de la mano. Os deseo buena travesía y ojalá estos cuatro años coincidamos muchas veces en situaciones positivas para la Bahía de Cádiz».

Cádiz La nueva junta de Gobierno de COGITI Cádiz Domingo Villero Carro Decano Jacob Jiménez Garrido Vicedecano Ángel Casado Flores Secretario Isabel Mulero Camacho Vicesecretario Rafael Díaz Villarejo Tesorero Roberto J. Parrado Ortiz Interventor María de los Angeles López Zarrias Vocal I José Luis Centellas Saavedra Vocal II Almudena Otero Rodríguez Vocal III Rocío Aragón Román Vocal IV Yolanda Collantes Leal Vocal V Beatriz Armillas Mateos Vocal VI

Así, los nuevos directivos juraban y prometían sus cargos en una jornada institucional y a la vez festiva que culminaba con un ágape en la sede del Colegio Profesional.