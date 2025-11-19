La Diputación de Cádiz liquida su deuda con remanentes de tesorería

La Diputación de Cádiz ha dejado su deuda financiera a cero. La Corporación ha aprobado este miércoles en el Pleno ordinario de noviembre saldar toda su deuda financiera con los bancos. La propuesta, debatida por vía de urgencia, permite una modificación presupuestaria por importe de 38.508.750 euros, que serán financiados con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2024. Se amortizará así toda la deuda con los bancos, «por primera vez en la historia», según ha explicado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Para Martínez del Junco, que se ha mostrado «orgullosa de la gestión que se está haciendo», la medida «es una muy buena noticia». La presidenta ha mencionado algunas de las consecuencias positivas de esta medida, como que permitirá «obtener más recursos» y «poder invertir en otras cosas», ya que posibilita aumentar la capacidad de endeudamiento para planes futuros. Además, la medida implica el ahorro para la Diputación de más de 2,1 millones de euros en concepto de intereses. Ha aseverado, además, que tendrá resultados prácticos: «A los ayuntamientos, las asociaciones, entidades y sectores productivos de la provincia van a llegarle más recursos».

El vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha sido el encargado de exponer esta decisión del Gobierno provincial, que «pone a cero la deuda a largo plazo» y hace posible que la Diputación no le deba dinero a los bancos. Ortiz ha definido este movimiento como «un reseteo» y un «cambio de rumbo» con respecto a gobiernos anteriores, y ha aclarado que, «pese a que no estábamos obligados, hemos creído oportuno poder afrontar nuevos retos con esta amortización, que podrá multiplicar la capacidad financiera e inversora de la Diputación». Todos los grupos apoyaron la moción, menos el Socialista, que se abstuvo.

Este asunto ha sido uno de los destacados de una sesión plenaria en la que se han aprobado todas las mociones presentadas por los grupos políticos, se ha respaldado el manifiesto común de las ocho diputaciones andaluzas por el 25 de noviembre y también se han resuelto otras temas necesarios para el funcionamiento de la institución, como la masa salarial del personal del año 2025, así como la dación de cuentas del cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en el segundo trimestre de 2025, según establece la normativa. También la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación Provincial de Cádiz.

Todas las mociones presentadas por los diferentes grupos del arco plenario, (PP, PSOE, Izquierda Unida y La Línea 100x100), han sido aprobadas.

Asuntos concernientes a la Costa Noroeste han tenido protagonismo en el debate. Por ejemplo, todo el Pleno ha secundado la moción del Grupo Izquierda Unida Andalucía que solicita la mejora del tramo de la carretera CA-9027 Trebujena–Sanlúcar. Para ello, se insta a la Junta a realizar «el estudio y viabilidad de una partida presupuestaria», para arreglar diferentes desperfectos de esta vía en el tramo comprendido a la salida de Sanlúcar.

Desdoble de la Chipiona-el Puerto

Otras carreteras de esta comarca, la A-491 y la A-2075, suscitaron el interés del Pleno a través de una moción del Grupo Socialista. La misma solicita que de modo urgente se acometa el desdoble de la carretera A-491, principal vía de conexión de Rota con el resto de la provincia, mejorar su seguridad vial y atender el elevado volumen de tráfico que soporta, especialmente en periodos de afluencia turística. Asimismo pide a la Junta de Andalucía que ejecute de manera inmediata el asfaltado y acondicionamiento integral de la carretera A-2075, para mejores accesos a la Base Naval y al municipio. Ha sido aprobada por unanimidad.

La unanimidad ha llegado también en otro asunto que afecta directamente al municipio de Rota. Ha sido en defensa de un producto del sector primario, en una moción planteada por el Grupo Popular, que forma parte de la identidad de la provincia: la uva 'Tintilla' de Rota. La Orden APA/702/2025 elimina su condición de variedad independiente en el Registro de Variedades Comerciales y la integra dentro de la variedad de uva 'Graciana'. Por ello, el Pleno ha solicitado, con enmienda del Grupo Socialista, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aclare si con este cambio se podrá seguir comercializando bajo el nombre de 'Tintilla', pues de no ser así podría conllevar perjuicios para los productores y agricultores. Además ha reclamado que cualquier decisión futura que afecte a variedades tradicionales con arraigo histórico y cultural, como es el caso, se adopte mediante diálogo previo y consenso con todas las partes implicadas.