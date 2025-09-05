La Diputación de Cádiz concede 155.000 euros en ayudas a 68 proyectos del tejido cultural de la provincia

La Diputación de Cádiz ha publicado en su tablón de anuncios la resolución definitiva de su convocatoria de ayudas culturales, concedidas a 68 proyectos de la provincia a través de una partida global de 155.000 euros.

La Fundación Provincial de Cultura ha publicado así la resolución que cuenta con dos líneas, una de dinamización cultural y otra de desarrollo del sector creativo, como ha detallado la Diputación en una nota.

Asociaciones y empresas del sector privado con menos de diez personas asalariadas, así como personas físicas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) han podido concurrir a esta convocatoria, que persigue financiar actuaciones culturales que repercutan positivamente en la provincia de Cádiz.

En concreto, las finalidades de estas subvenciones son el fomento de la accesibilidad cultural, la puesta en valor y la visibilidad del patrimonio cultural, el impulso a la creación artística y cultural, la dinamización del sector cultural y creativo y el apoyo a la profesionalización, entre otras.

Las ayudas se dividen en dos líneas. La primera está dedicada a la dinamización cultural en las localidades y cuenta con un total de 77.905,23 euros que se reparten entre 54 proyectos seleccionados, correspondientes a asociaciones, fundaciones y colectivos culturales de la provincia.

Se incluyen actividades relacionadas con la memoria histórica, la promoción de la diversidad y la inclusión, festivales de teatro, música y títeres, proyectos de recuperación del patrimonio, y programas creativos y de formación. Para la Diputación, la variedad de propuestas «refleja la diversidad cultural» de la provincia de Cádiz y «su interés por potenciar tanto la tradición como la innovación».

La segunda línea, destinada al desarrollo del sector cultural y creativo, ha recibido una dotación de 51.837,88 euros distribuidos entre 14 proyectos seleccionados. Aquí se apoyan tanto a artistas individuales como a empresas culturales con proyectos innovadores en artes plásticas, música, fotografía, danza y patrimonio.

Destacan festivales internacionales, talleres de formación musical y escénica, experiencias interactivas y proyectos de digitalización y memoria cultural.

En conjunto, ambas líneas suponen una inversión de 129.743,11 euros, reforzando el compromiso de la Diputación de Cádiz con la dinamización cultural y el fortalecimiento del sector creativo provincial.

Todos los proyectos seleccionados están relacionados con ámbitos como actividades propias de las artes escénicas --teatro, danza, circo, magia--; la creación literaria, el fomento de la lectura, y la narración oral; las artes plásticas y visuales; la música, la gastronomía, la divulgación de la ciencia, la artesanía, la cinematografía y el sector audiovisual.

También se tendrán en cuenta aquellas actividades destinadas a conmemorar acontecimientos relevantes, investigaciones y publicaciones impresas o digitales, actividades formativas como talleres, ciclos de conferencias, jornadas y encuentros, muestras o exposiciones, individuales o colectivas, así como ferias o festivales y actividades para la puesta en valor del patrimonio cultural tangible o intangible de la provincia.