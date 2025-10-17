La Diócesis de Cádiz y Ceuta inaugura el Curso Académico 2025-2026 con una llamada a la profundidad de la fe

El Seminario Conciliar San Bartolomé de Cádiz acogió, en la tarde del jueves 16 de octubre, la Solemne Apertura del Curso Académico 2025-2026 de los Centros de Estudios Diocesanos. La jornada dio comienzo con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Santiago, presidida por el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza, y concelebrada por formadores y profesores de los centros académicos eclesiales.

Durante su homilía, el obispo dirigió un profundo mensaje teológico y pastoral a los seminaristas, docentes y alumnos presentes, subrayando que el estudio de la teología no puede reducirse a una tarea puramente intelectual, sino que exige una vivencia auténtica de la fe. «Invocamos al Espíritu Santo de todo corazón sabiendo que la teología como comprensión de la fe exige e implica la misma experiencia de fe, la escucha de la Palabra de Dios y la respuesta dócil a la verdad de Dios», afirmó Mons. Zornoza.

El prelado recordó que el conocimiento de Dios «pasa por nuestros corazones, no solo por nuestra inteligencia», y que estudiar teología es participar en un proceso que transforma interiormente: «La fe pone en juego a toda la persona provocando un profundo encuentro con Dios». En este sentido, animó a los estudiantes a dejarse guiar por el Espíritu Santo, quien «sondea todo, incluso lo profundo de Dios», según expresó citando la Carta de San Pablo a los Corintios.

Mons. Zornoza también insistió en la dimensión eclesial de la teología, indicando que esta no se puede entender fuera del marco de la Iglesia. «El auténtico lugar de la teología está dentro de la Iglesia», dijo, destacando que la eclesialidad no es un añadido, sino un aspecto constitutivo de la tarea teológica. Recordó que en la fe católica las Sagradas Escrituras, la verdad revelada, la tradición y el magisterio están inseparablemente unidos.

«La verdad de la Palabra de Dios debe ser explorada por el creyente. Esta verdad, que nos salva y nos hace libres, estimula nuestra razón y abre la inteligencia del creyente hasta nuevos horizontes», afirmó. Por ello, exhortó a todos los presentes a cultivar una mente iluminada por Cristo, para que puedan afrontar con valentía y rigor el necesario diálogo entre la razón y la fe. Tras la celebración eucarística, tuvo lugar el acto académico en el propio Seminario. En él se expusieron las memorias de las distintas instituciones formativas: el Seminario Mayor San Bartolomé, el Seminario Misionero Redemptoris Mater, el Instituto Diocesano de Teología y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia Universidad San Dámaso.

Miguel Ángel García Mercado, director de estudios del Seminario San Bartolomé, hizo balance del curso anterior, en el que se destacó la participación de los seminaristas en distintos encuentros formativos y celebraciones eclesiales, como el encuentro de 15 seminarios de Andalucía y Murcia, desarrollado en Ceuta, el Congreso Nacional de Vocaciones en Madrid y la peregrinación a Roma con motivo del Jubileo junto al Papa León XIV. También se recordó con alegría la ordenación presbiteral de cinco seminaristas y la ordenación diaconal de otros dos.

Este nuevo curso contará con 25 seminaristas entre ambos seminarios, destacando la incorporación de siete nuevos ingresos.

Por su parte, el Instituto Diocesano de Teología continúa ampliando su oferta formativa al laicado. Entre sus programas destacan:

Curso de Formación para Laicos, que este año cumple su décima edición, centrado en materias como los sacramentos de iniciación cristiana y la doctrina social de la Iglesia. Se imparte en Cádiz y San Fernando, con modalidad online abierta a otras localidades.

Curso de Formación Cofrade, en su quinto año, que ha contado con 628 matriculados en distintas localidades de la diócesis y con materias como Cristología, Teología Fundamental e Introducción a la Sagrada Escritura. Se prevé ampliar su presencia en nuevos municipios como Los Barrios, Vejer y Alcalá.

Curso de Liturgia, con 92 alumnos, dedicado el pasado curso al Canon Romano y que en este nuevo año abordará el año litúrgico.

Curso de Arte Diocesano, iniciado en enero con un formato más accesible, centrado en materias como Historia de la Iglesia y arte cristiano (románico, gótico, renacimiento y barroco).

Asimismo, el Instituto de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso, en colaboración con la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD) y el Instituto Internacional de Teología a Distancia (IITD), continúa con sus programas de bachillerato y licenciatura en Ciencias Religiosas, además de los títulos DECA para secundaria, infantil y primaria. Durante el pasado curso se realizaron 644 exámenes, y actualmente hay 139 alumnos activos.

Como colofón al acto, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, D. Ignacio Carbajosa Pérez, pronunció la Lección Inaugural bajo el título «Me brota del corazón un poema bello (Sal 45,2): La dimensión poética de los Salmos».

Con este acto, la diócesis de Cádiz y Ceuta da inicio a un nuevo curso académico lleno de desafíos y oportunidades, guiado por el deseo de formar creyentes con una fe profunda, madura y plenamente enraizada en la vida de la Iglesia.

