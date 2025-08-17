Un día de navegación en el 'Walrus' Salimos un día con el barco de Sea Shepherd a buscar orcas en el Estrecho

La cita es a las 8:00 en el puerto de Barbate. El 'Walrus' con su capitán Thomas a bordo está listo para salir a navegar. La tripulación, formada por voluntarios franceses que vienen unas semanas, termina los últimos preparativos. Aquellos que llevan más días van enseñando a los recién llegados su trabajo en el barco.

Soltamos amarras y salimos. Aunque Thomas advierte que llevan varios días sin ver orcas. Los fuertes vientos de levante en los días previos, han evitado que la embarcación pudiera salir. Por tanto, no va a ser fácil encontrarlas, aunque es el objetivo.

Mientras tanto, comunicación continua con el barco de otra asociación con la que colaboran, We whale. Ambas están implicadas en la protección de la orca ibérica, en su estudio y en dar a conocer a la población el peligro que corre la especie y los peligros que afronta.

No hay avistamientos recientes, pero el 'Walrus' se adentra en una de las zonas más frecuentes. Baja la velocidad y, con prismáticos, la tripulación busca señales que hagan indicar que hay orcas. Estamos en el Estrecho. A un lado, la costa gaditana. Al otro, se perfila África entre la bruma.

Sin señales de orcas, emprendemos el camino de regreso a puerto. El viento de levante comienza a cobrar fuerza como en los días anteriores y eso puede convertir la navegación en una experiencia desagradable.

Precisamente en este camino de regreso, no solo se buscan señales de orcas, sino que también se buscan veleros. Uno de ellos está entrando de pleno en zona de peligro. El 'Walrus' acelera para aproximarse. El patrón del barco, de bandera húngara, se ve sorprendido hasta que le dicen que ponga el canal 10 en la radio. Una vez establecida la comunicación, Thomas le explica que se encuentra en zona de orcas y que es conveniente navegar más cerca de la costa en profundidades inferiores a los 20 metros. Tras recibir la información, desde el velero húngaro dan las gracias y prometen seguir las recomendaciones.

Velero advertido de orcas por la zona ANTONIO VÁZQUEZ

Con la sensación de deber cumplido, y sin otros veleros a los que advertir de los posibles riesgos, el barco de Sea Shepherd Francia retoma su rumbo de vuelta al puerto de Barbate. Pero en el camino, recogen una bolsa de basura que se encuentran en el mar, algo que es bastante frecuente y que, en su mayoría, proceden de las narcolanchas que se mueven por la zona que no siempre se ven, pero que dejan huella.

El compromiso de Thomas y su tripulación de voluntarios con el medio ambiente va mucho más allá de buscar orcas en estas aguas. Transmiten un gran respeto por el entorno que les rodea y ponen su tiempo, su trabajo y su vida a disposición de esta misión.

