«Detrás del plan de formación naval seguimos con el aeronáutico y el del hidrógeno verde»

El paro en la provincia de Cádiz baja, pero no lo suficiente como para salir del vagón de cola. La última EPA, correspondiente al primer trimestre de 2025, arrojó una tasa de paro del 21,4%. El desempleo es una de las maldiciones bíblicas que atenaza a nuestra provincia a pesar de contar con sectores de actividad punteros. Daniel Sánchez es el delegado provincial de Empleo y su empeño radica en recortar la cifra de parados y aumentar el nivel de formación de los trabajadores del presente y del futuro. No está de acuerdo con ese tópico que dibuja a Cádiz como una provincia de camareros y cocineros y avanza que los próximos programas de formación serán para los sectores aeroespacial y el relacionado con el hidrógeno verde.

- En el acto de relevo de la patronal de Cádiz se pusieron sobre la mesa varios problemas endémicos de la economía gaditana. Uno de ellos fue la formación. ¿Cree usted que verdaderamente faltan profesionales formados en Cádiz?

- Creo que la consecuencia de haber tenido durante muchos años paralizada las políticas activas de empleo nos ha llevado a la ausencia de una pata muy importante para la cualificación profesional . Esta situación ha cambiado desde que Juanma Moreno asumió las riendas de la Junta.

- ¿A qué se refiere exactamente?

- La formación que se impartía en tiempos de gobierno del PSOE acabó en los tribunales por corrupción y se paralizaron entonces los cursos. Esa formación era la que permitía contar con aspirantes y trabajadores actualizados, pero, hubo que parar. Ahora, la Junta, ya en manos del PP, ha reactivado esa formación y la va a poner en práctica primeramente en el sector naval. Esos cursos te permiten optar a certificados de profesionalidad. Hubo que abandonar la recualificación periódica por temas de corrupción con el anterior gobierno regional.

- ¿Qué diferencia hay entre la FP y los cursos de los que habla?

- La formación profesional se sigue impartiendo en los centros y ahora en Andalucía, el 100% de la formación tiene que ser dual. Esto significa que todo aquel que entre en un módulo de formación profesional, módulo medio, FP2 o FP3 superior, tiene que hacer las prácticas. La inserción laboral de las personas que terminan la FP está aumentando de manera descomunal y es consecuencia también de la modernización de los servicios públicos.

- ¿La ausencia de formación en Cádiz obliga a reclutar trabajadores de otros sitios?

- Creo que se trata de un problema que está extendido en toda España, pero sí es verdad que se nota más en aquellos entornos industriales donde sí necesitan una recualificación más constante. En el caso de Cádiz esa formación constante se necesita en el sector naval. La Junta acaba de aprobar proyectos singulares de formación naval y ahora estamos haciendo trajes a medida para otros sectores. En el sector naval hay 149 acciones formativas que vamos a impartir en los próximos tres años, y vamos a llegar a casi 8.000 alumnos. Esta formación está diseñada exclusivamente para el sector naval, y aquí va desde perfiles tradicionales, como soldaduras, carretilleros, pruebas de prevención...., a perfiles muy técnicos.

- ¿Cuándo le vamos a ver el fruto a este plan tan ambicioso?

- La Junta ha trabajado con la patronal del Metal (Femca) y con el Clúster Marítimo Naval para sacarlo adelante. Han sido ellos los que han proporcionado la información de procesos industriales necesarios.

- ¿Cuándo empezarán los cursos oficialmente?

- Ya está la resolución definitiva, ahora las entidades que han sido adjudicatarias de todas estas acciones formativas tienen que empezar el proceso de selección de los alumnos en las oficinas de empleo. Posiblemente en julio puedan arrancar.

- ¿En qué otros sectores trabaja la Junta para planes de formación como el naval?

-En el aeroespacial, que se desarrollará de manera conjunta entre Sevilla y Cádiz. Cuenta con 33 acciones formativas y un presupuesto de 8 millones de euros para 2025-2027. El tercer plan formativo singular está relacionado con hidrógeno verde y se desarrollará conjuntamente en Cádiz y Huelva. Este último tiene un presupuesto de 3,5 millones de euros

- ¿Y cuál es el perfil de los alumnos?

- Puede acceder cualquier persona. Porque son programas formativos que, unidos a otros programas conducen a un certificado de profesionalidad. Pero tengo que destacar que el programa formativo es un título, es decir, un certificado oficial.

- ¿Para cuándo un plan formativo para el sector de la construcción?

- La Junta trabaja en estos momentos con la Fundación Laboral de la Construcción a nivel andaluz en un plan de estas características. La construcción también tiene una parte de innovación muy potente. Necesitamos que el sector nos pase la información para la elaboración de los programas y las acciones formativas.

- Es uno de los sectores que va acortando su tasa de paro ¿no cree?

- La construcción ha reducido el desempleo un 30,4%.

- ¿Cuántos planes puede manejar tu departamento?

- Bastantes. Nosotros tenemos líneas de ayudas y de incentivos para entidades de todo tipo. Por ejemplo, para ayuntamientos. Están trabajando ahora mismo 1.173 trabajadores en los ayuntamientos de la provincia de Cádiz con un incentivo de 10.500 euros por cada trabajador, que es el mayor incentivo que se ha dado nunca para un sector en los planes de empleo. En el año 2018, que fue el último año en el que gobernó el PSOE, se daban 7.800 euros. También tenemos los proyectos de empleo y formación, que son las antiguas escuelas taller, que lleva 10 años desaparecidas. Tenemos ayudas para los centros especiales de empleo, que son una de las mayores líneas de ayudas recoge la Junta de Andalucía.

- Ante esta radiografía tan positiva ¿por qué sigue Cádiz en el furgón de cola del desempleo?

- Porque la brecha histórica que nosotros tenemos es muy pesada. No es cuestión de una varita mágica. El empleo se consigue con las políticas activas. La Junta ha reducido también la burocracia para que las empresas tengan más agilidad no solo para asentarse en Cádiz sino también para contratar. El empleo no lo crean las administraciones, lo crean las empresas. La Administración tiene que estar como facilitadora de esas políticas

- ¿Cree que somos una provincia de camareros y cocineros?

En absoluto. Me siento muy orgulloso de tener una provincia donde la excelencia gastronómica y hostelera es de primerísimo nivel, pero es verdad que aunque haya determinadas entidades o personas dispuestas a criminalizar el servicio de la hostelería o el turismo, para nosotros, en absoluto, yo creo que tiene que ser una pata fundamental para la provincia de Cádiz. Es importante que vayamos convergiendo con otros sectores.

- ¿Qué opinión le merece que los hosteleros contraten inmigrantes en asociaciones porque no encuentran profesionales en el SAE?

- Tenemos que mejorar. Por ejemplo, nosotros sacamos tres certificados de profesionalidad con la hostelería: repostería, cocina y sala. Con el de repostería y el de cocina no tenemos problemas, sin embargo, en la sala siempre se nos quedan vacantes. Tenemos un déficit en la imagen de lo que queremos para un personal de sala. Creo que la clave está en que la imagen se tiene que cuidar mucho y las condiciones laborales de las personas que trabajan tienen que ser acordes con el esfuerzo que hacen.

- ¿Qué es lo que le falta al sector industrial para que remonte?

- Ahora mismo la industria de Cádiz se encuentra bien. Creo que estamos haciendo inversión. Entiendo que la industria está haciendo una apuesta muy potente. Un ejemplo es el primer centro de referencia del sector aeroespacial que se desarrolla en Jerez. Antes de que acabe el año se tiene que licitar la ejecución de la obra, que son 7,6 millones de euros.

- ¿Qué le diría a un parado de larga duración en Cádiz?

- Que utilice las herramientas que la administración tiene puestas a su servicio. En Cádiz hay 35 oficinas de empleo que han sido objeto de un cambio de modelo y de gestión integral. En ellas pueden buscar asesoramiento con herramientas de última generación. Ese parado debe conocer esta información y además tienen personas que pueden actuar de intermediarios a la hora de ofrecerle la oferta formativa.